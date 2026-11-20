Με «έδρα» τους ένα καφενείο, λογιστές είχαν στήσει απάτη εκατομμυρίων, αποκρύπτοντας φορολογητέα έσοδα ύψους 28 εκατομμυρίων. Βασικοί συνεργοί τους δυο τραπεζικοί υπάλληλοι. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και η Τασούλα Παπανικολάου αποκάλυψαν τι είπαν οι κατηγορούμενοι στις αρχές.

Στο φως νέα υπόθεση φοροδιαφυγής - Η απάτη μαμούθ που στήθηκε μέσα σε... καφενείο

Η απληστία τους «κάρφωσε» και τους οδήγησε ενώπιον της δικαιοσύνης. Πρόκειται για τα 15 μέλη της οργάνωσης που κατηγορείται για φοροδιαφυγή μαμούθ που ξεπερνά τα 28 εκατομμύρια.

Αρχηγοί : 4 λογιστές

Υπαρχηγοί: 2 τραπεζικοί υπάλληλοι

Συνεργοί: Αχυράνθρωποι

Έδρα του κυκλώματος ένα καφενείο στην Αθήνα

Πως δρούσαν; Eίχαν 8 εταιρείες «βιτρίνα». Διακινούσαν εικονικά τιμολόγια για να αποκρύπτουν φορολογητέα έσοδα. Διαχειριστές όμως εμφανίζονταν… αχυράνθρωποι, οι οποίοι ήταν ιδιοκτήτες καφενείων και άνεργοι. Η «προμήθεια» που έπαιρναν ήταν από 50 ως 100 χιλιάδες ευρώ. Πόσο έπαιρναν οι λογιστες που προσέγγιζαν:

«Για το σύνολο των υπηρεσιών μου έλαβα 30.000 ευρώ αμοιβή», λέει κατηγορούμενος λογιστής.

«Χορός» εκατομμυρίων σε νέα υπόθεση φοροδιαφυγής

Οι εταιρείες που άνοιγαν είχαν διάρκεια ζωής από 3 έως 35 μέρες. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ότι εταιρεία τους μέσα σε 3 μέρες είχε δηλώσει έσοδα 3 εκατομμμυρίων.

Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με 6 κακουργήματα για φοροδιαφυγή. Μεταξύ άλλων, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και πλαστογραφία.

Όπως αποκαλύπτει το Star, τα αρχηγικά στελέχη επιχείρησαν να εμπλεξουν μέχρι και τις οικογένειες τους.

«Ο σύντροφος μου, αφού τον ρώτησα γιατί ο ΜΣ θέλει να υποβάλω εγώ τις δηλώσεις μου είπε ότι αν το κάνω θα πάρουμε πολλά χρήματα, από κάθε δήλωση περίπου 5.000 ευρώ», λέει λογίστρια σύντροφος κατηγορούμενου.

Οι τραπεζικοί υπάλληλοι σε ρόλο υπαρχηγών έδιναν εντολές για συνεχόμενες αναλήψεις

Οι τραπεζικοί υπάλληλοι σε Αθήνα και Αγρίνιο διευκόλυναν τις αναλήψεις. Μέσα σε επτά μήνες, στο κύκλωμα είχαν πραγματοποιήσει 199 συναλλαγες ύψους 15 εκατομμυρίων

Ένας από τους λογιστές του κυκλωματος παρουσίασε τυχερό λαχείου με κέρδη 1,5 εκ ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, κάποιοι από τους λογιστές του κυκλώματος είναι γνωστοί στις Αρχές από την εμπλοκή τους σε παλαιότερες υποθέσεις απάτης όπως αυτή του τοπογράφου της Μυκόνου. Από ότι φαίνεται, δεν έβαλαν μυαλό.



