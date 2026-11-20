Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο, καθώς ο 41χρονος κατηγορούμενος αποφυλακίστηκε και επιστρέφει στο νησί, όπου θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».

Όπως αποκάλυψε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης μέσα από το ρεπορτάζ του στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» ο 41χρονος, ο οποίος κρατούνταν τους τελευταίους μήνες στις φυλακές της Χίου, θα βρίσκεται πλέον εκτός σωφρονιστικού καταστήματος, υπό συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος θα διαμένει σε συγκεκριμένη κατοικία στη Σύρο, φορώντας συσκευή ηλεκτρονικής επιτήρησης, μέσω της οποίας θα ελέγχεται η τήρηση των περιορισμών.

Θα έχει τη δυνατότητα να μετακινείται καθημερινά από τις 07:00 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα, αποκλειστικά σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από την κατοικία του.

Η επιστροφή του στο νησί πραγματοποιήθηκε υπό αστυνομική συνοδεία. Αρχικά μεταφέρθηκε από τις φυλακές της Χίου στην Αττική και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου επιβιβάστηκε σε πλοίο με προορισμό τη Σύρο.

Κατά την άφιξή του στην Ερμούπολη, νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, τον περίμεναν συγγενείς και φίλοι. Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε ζητήσει να μην υπάρξει υποδοχή στο λιμάνι, συγκεντρώθηκαν περίπου 30 με 40 άτομα από το περιβάλλον του.

Υπενθυμίζεται ότι, όταν είχε τεθεί το ζήτημα της προσωρινής κράτησής του, είχε προκύψει διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα σχετικά με το εάν έπρεπε να προφυλακιστεί.

Μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ο κατηγορούμενος είχε παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό. Στη συνέχεια, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, οδηγήθηκε στη φυλακή.

Τώρα, το αίτημα αποφυλάκισής του έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα να αλλάξει εκ νέου το καθεστώς κράτησής του.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ο Αλέξανδρος Καλαφάτης ανέφερε ότι, κατά την εκτίμησή του, ουσιαστικές απαντήσεις για την υπόθεση θα δοθούν στη δικαστική αίθουσα.

Αναφέρθηκε επίσης στον αιφνιδιασμό που προκάλεσε η αποφυλάκιση, επισημαίνοντας ότι δεν αποκλείεται να υπάρχουν στοιχεία στη δικογραφία τα οποία δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Την ίδια ώρα πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, όπως το τι οδήγησε την 42χρονη να μεταβεί μεταμφιεσμένη στην κατοικία του 41χρονου.

Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ η δίκη σε πρώτο βαθμό αναμένεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εντός του 2027.