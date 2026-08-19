Εξελίξεις υπάρχουν με την υπόθεση της διασώστριας που βρέθηκε μαχαιρωμένη πισώπλατα στη Σύρο. Το βούλευμα για όσα συνέβησαν εκείνο το μοιραίο απόγευμα είναι καταπέλτης, ωστόσο άγνωστο παραμένει το κίνητρο. Φως στο θρίλερ θα ρίξουν τα κινητά. Για πρώτη φορά «σπάει» τη σιωπή του στο Star ο πατέρας της διασώστριας και συγκλονίζει.

«Ήταν έξω καρδιά αγαπούσε όλο τον κόσμο, βοηθούσε όλο τον κόσμο…Ερείπια είμαστε ερείπια εγώ κι η μάνα της είμαστε ερείπια».

Για πρώτη φορά ο πατέρας της διασώστριας μιλά για την κόρη του και αποκαλύπτει στο Star εκείνες τις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία της.

«4 η ώρα ήταν εδώ στο σπίτι. “Μπαμπά”, μου λέει, “πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι”… Κατά τις εφτά με παίρνει ο αδερφός μου τηλέφωνο και μου λέει “έχεις ακούσει τίποτα; Μαχαιρώσατε μια κοπέλα στην Άνω Σύρο;” … Από κείνη τη στιγμή είχαν αρχίσει και κόβονταν τα πόδια μου», προσθέτει.

Έγκλημα Σύρος: «Τη μαχαίρωσε με μίσος»

Για τον πατέρα της 41χρονης διασώστριας, η προφυλάκιση του κατηγορούμενου, είναι μια πρώτη δικαίωση. Από εκείνο το απόγευμα του Ιουλίου, η οικογένεια περιμένει απαντήσεις.

«Δεν είναι αμυντικό το χτύπημα. Είναι επιθετικό και με μίσος επιθετικό».

Οι δικαστικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, στάθηκαν σε δυο στοιχεία που προέκυψαν μέσα από την ανάλυση κυρίως του οπτικού υλικού. Οι αντιφάσεις του 41χρονου σε ποιο χέρι κρατούσε το μαχαίρι, αλλά και η απουσία κηλίδων αίματος στα 70 μέτρα που διένυσε το θύμα από τη στιγμή που βγήκε από το σπίτι.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι το μαχαίρωμα έγινε εντός σπιτιού, οι Αρχές έκριναν ότι έγινε εκτός.

Έγκλημα Σύρος: Τα αναπάντητα ερωτήματα για τη δολοφονία της διασώστριας

Το ερώτημα όμως παραμένει. Γιατί μια μητέρα δυο παιδιών έφυγε από το σπίτι της και έφτασε έξω από την πόρτα του ζεύγους μεταμφιεσμένη, κρατώντας μαχαίρι; Το κίνητρο της ληστείας φαίνεται να απομακρύνεται. Η απάντηση μπορεί να κρύβεται στα κινητά των εμπλεκομένων.