Την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου επισκέφθηκε ο Μητσοτάκης

«Κάτι ωραίο γίνεται - Θα βοηθήσουμε την Εθνική να αποκτήσει υποδομές»

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Ο Μητσοτάκης στην εθνική ομάδα (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη πριν τον αγώνα με τη Γερμανία.
  • Συγχαίρει την ομάδα για την επιτυχία και την ενότητα της, τονίζοντας τη σημασία των υποδομών.
  • Ο προπονητής Ivan Jovanović εκφράζει περηφάνια για τους παίκτες και την αφοσίωσή τους στην Εθνική.
  • Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και το νέο προπονητικό κέντρο 'Γεώργιος Βαρδινογιάννης'.
  • Ο Μητσοτάκης συζήτησε με τους παίκτες για τα επόμενα βήματα της ομάδας και δέχθηκε δώρο μία επίσημη εμφάνιση.

Συνάντηση με την τεχνική ηγεσία και τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, οι οποίοι προετοιμάζονται για τον αυριανό αγώνα με την Εθνική Ομάδα της Γερμανίας στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο του UEFA Nations League, είχε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.


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«Δεν ξέρετε πόσο μεγάλη χαρά μας δίνετε, έτσι, που βλέπουμε μια νέα ομάδα να πηγαίνει καλά, αλλά κυρίως να είναι δεμένη και αγαπημένη, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι κάτι ωραίο γίνεται στην Εθνική και εμείς είμαστε εδώ όσο μπορούμε να βοηθήσουμε να αποκτήσει πια η Εθνική τις υποδομές τις οποίες χρειάζεται σε βάθος χρόνου. Νομίζω ότι εκπλήξατε πολλούς, αλλά σίγουρα όχι τους εαυτούς σας. Νομίζω ότι έχετε μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σας και, ό,τι και να γίνει, ξέρουμε ότι έχουμε μία ομάδα η οποία έχει παρόν, έχει και μέλλον», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, συγχαίροντας παίκτες και το τεχνικό επιτελείο για την πετυχημένη και ανοδική πορεία της Εθνικής.

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«Πιστεύω ότι έχουμε, κ. Πρωθυπουργέ, ένα γκρουπ παικτών που έχει τεράστιο μέλλον όσον αφορά την εξέλιξή μας στο ποδόσφαιρο. Παιδιά που έχουν πολύ μεγάλο πάθος να παίξουν πρωτίστως για την Εθνική Ομάδα, που μπορεί να θυσιάσουν τα πάντα για να παίξουν στην Εθνική Ομάδα. Επειδή ξέρω πώς είναι σε άλλες εθνικές ομάδες, νομίζω ότι αυτό που έχουμε εμείς εδώ είναι κάτι μοναδικό και φαίνεται αυτό και όταν τα παιχνίδια δεν έχουν κάποια σημασία. Πραγματικά, εγώ είμαι ως προπονητής πάρα πολύ περήφανος για όλους αυτούς, για τον τρόπο που σκέφτονται για την Εθνική ομάδα», τόνισε από την πλευρά του ο προπονητής της Εθνικής Ivan Jovanović.

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«Σίγουρα χαιρόμαστε που είστε μαζί μας σήμερα. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Και στο προηγούμενο διάστημα, τουλάχιστον αυτά τα δύο χρόνια, όσο ήμουν εγώ προπονητής, είχαμε συζητήσει με τον Πρόεδρο, τον κ. Πρωθυπουργό όσον αφορά τα θέματα Εθνικής», πρόσθεσε ο κ. Jovanović, ευχαριστώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στήριξή του στην Εθνική Ομάδα.

Ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς δίνει εμφάνιση της εθνικής ομάδας στον Κ. Μητσοτάκη

Ο προπονητής  Ιβάν Γιοβάνοβιτς δίνει εμφάνιση της εθνικής ομάδας στον Κ. Μητσοτάκη

«Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια. Είναι τιμή μας που είστε μαζί μας εδώ για τα παιδιά», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) Χρυσόστομος Γκαγκάτσης.

Αναβαθμίζονται οι αθλητικές υποδομές της Εθνικής Ομάδας 

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η συνέχιση της σταθερής προσπάθειας για τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών στη χώρα μας και την κατασκευή νέων, ειδικά για την κάλυψη των αναγκών των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι οι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου, ανδρών και γυναικών, όλων των ηλικιών, αποκτούν πλέον το νέο «σπίτι» τους, το προπονητικό κέντρο «Γεώργιος Βαρδινογιάννης».

«Ήταν πολύ σημαντική αναβάθμιση και σύντομα θα μπει μέσα και η πρώτη ομάδα. Σας ευχαριστούμε για όλη τη βοήθεια», είπε στον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος της ΕΠΟ.

«Εμείς γενικά έχουμε προσπαθήσει να βοηθήσουμε πολύ και στις αθλητικές υποδομές», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης συζήτησε με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές και την τεχνική ηγεσία για τα επόμενα βήματα της ομάδας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και έλαβε από αυτούς ως δώρο μία επίσημη εμφάνιση της Εθνικής.
 

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