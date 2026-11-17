Μια από τις ελάχιστες κοινές τους εμφανίσεις έκαναν πρόσφατα η Ευαγγελία Αραβανή και ο Σπύρος Λάζαρης, επιλέγοντας το νυχτερινό κέντρο NOX για να διασκεδάσουν.

Η παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο, η οποία τα τελευταία χρόνια απέχει συνειδητά από τα τηλεοπτικά δρώμενα προτιμώντας μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, βρέθηκε στα μπουζούκια συνοδευόμενη από τον επιχειρηματία σύζυγό της. Ο φωτογραφικός φακός τούς απαθανάτισε χαμογελαστούς και ευδιάθετους. Πόζαραν μαζί με έναν φίλο από την παρέα τους.

Για τη βραδιά, η Ευαγγελία Αραβανή πόνταρε σε μια ανεπιτήδευτα κομψή εμφάνιση, φορώντας ένα λευκό τοπ με στάμπα, μαύρο ψηλόμεσο παντελόνι και ψηλές μαύρες μπότες. Ολοκλήρωσε το look της με χαλαρούς κυματισμούς στα ξανθά μαλλιά της και φυσικό μακιγιάζ. Ο Σπύρος Λάζαρης κινήθηκε σε εξίσου κομψούς αλλά άνετους ρυθμούς, συνδυάζοντας ένα λευκό-κόκκινο ριγέ πουκάμισο με γκρι παντελόνι.

Δες την βραδινή τους εμφάνιση:

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας τον Μάιο του 2025 στη Φιλοθέη σε κλειστό κύκλο, τελώντας παράλληλα και τη βάφτιση του γιου τους, Άγγελου, που ήρθε στον κόσμο τον Μάρτιο του 2024. Οι δυο τους φροντίζουν σταθερά να κρατούν την οικογενειακή τους ευτυχία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάνοντας μόνο επιλεγμένες εξόδους.