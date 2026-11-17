Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, μετά την πτώση που είχε στο σπίτι του και είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Ο 96χρονος ηθοποιός παραμένει διασωληνωμένος, ενώ η πορεία της υγείας του εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία.

O πνευμονολόγος – εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, ο οποίος παρακολουθεί τον σπουδαίο ηθοποιό, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον Γιώργο Λιάγκα, δίνοντας μια εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Όπως εξήγησε, το αιμάτωμα στο κεφάλι του Δημήτρη Καλλιβωκά παρουσιάζει υποχώρηση, ωστόσο η νευρολογική του εικόνα δεν έχει σημειώσει την επιθυμητή βελτίωση. Παρά το γεγονός ότι δε βρίσκεται πλέον σε καταστολή, ο ηθοποιός δεν έχει ακόμη επικοινωνία με το περιβάλλον, με αποτέλεσμα οι γιατροί να μην μπορούν να προχωρήσουν στην αποσωλήνωσή του.

«Υπάρχει μια στασιμότητα. Δυστυχώς, υπάρχει μια νευρολογική στασιμότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Στράτης.

Ο θεράπων γιατρός σημείωσε ακόμη ότι η εγκεφαλική βλάβη παραμένει σοβαρή, παρά την υποχώρηση του αιματώματος, και η ιατρική ομάδα αναμένει να δει πώς θα ανταποκριθεί ο οργανισμός του 96χρονου ηθοποιού. Παράλληλα, η προχωρημένη ηλικία του αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα που δυσκολεύει την προσπάθεια αποκατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Καλλιβωκάς μεταφέρθηκε στις 4 Νοεμβρίου στη Βουγιουκλάκειο Γενική Κλινική, από το Γενικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων, έπειτα από πτώση που είχε στο σπίτι του και προκάλεσε το υποσκληρίδιο αιμάτωμα.