Στην παρουσίαση του νέου άλμπουμ του Good Job Nicky με τίτλο «Gone Missing» βρέθηκε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, η οποία μίλησε στο star.gr τόσο για τη μουσική όσο και για την οικογένειά της.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον νεαρό καλλιτέχνη, αποκαλύπτοντας πως έχει ήδη ακούσει αρκετά τραγούδια από τη νέα του δισκογραφική δουλειά και ανυπομονεί να τα γνωρίσει το κοινό.

«Είναι ένας συγκλονιστικός καλλιτέχνης αρχικά. Είναι ένα διαμάντι, είναι μια πηγή που βγάζει αστείρευτη μουσική», είπε χαρακτηριστικά για τον Good Job Nicky στην Κατερίνα Καραγιάννη.

Μάλιστα, εξέφρασε την πεποίθηση πως το «Gone Missing» μπορεί να ανοίξει τον δρόμο και για άλλους Έλληνες καλλιτέχνες που επιλέγουν να δημιουργούν μουσική με ξένο στίχο.

«Εδώ στην Ελλάδα συνέχεια έχουμε μια αγωνία οι καλλιτέχνες που κάνουμε ξένο στίχο, αν θα περάσει, αν θα το δεχτεί ο κόσμος. Ο Νικόλας νομίζω με αυτό το άλμπουμ θα ανοίξει τον δρόμο για πάρα πολλούς ανθρώπους, πολλούς καλλιτέχνες που κάνουν ξένο στίχο στην Ελλάδα», ανέφερε.

Ο αγγλόφωνος ροκ δίσκος που ετοιμάζει

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου αποκάλυψε, επίσης, πως βρίσκεται σε τροχιά κυκλοφορίας και η δική της νέα δισκογραφική δουλειά. Πρόκειται για έναν αγγλόφωνο ροκ δίσκο, στον οποίο θα αποτυπώνονται οι μουσικές επιρροές της και για τον οποίο εργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια.

«Είναι ένας ροκ δίσκος με όλες μου τις επιρροές μέσα. Είναι ένα πρότζεκτ που το δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι με την αρχή του χρόνου, μετά από λίγο καιρό, θα είμαστε έτοιμοι για να σας τον παρουσιάσουμε κι εμείς», αποκάλυψε.

Οι κόρες της και η καλλιτεχνική τους φύση

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στην οικογένειά της και στις δύο κόρες που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Φώτη Μπερνάντο. Η ηθοποιός μίλησε για το πώς τα κορίτσια αντιλαμβάνονται πλέον την αναγνωρισιμότητα της μητέρας τους, αλλά και για την καλλιτεχνική τους πλευρά.

Όπως εξήγησε, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι η δουλειά της μαμάς τους συνοδεύεται από αναγνωρισιμότητα, κυρίως όταν βρίσκονται μαζί έξω και ο κόσμος την πλησιάζει.

Ωστόσο, η ίδια φροντίζει να αντιμετωπίζουν αυτή την πλευρά της καθημερινότητάς τους με φυσικότητα, χωρίς να θεωρούν ότι το επάγγελμα της μητέρας τους είναι κάτι ανώτερο ή ξεχωριστό από οποιαδήποτε άλλη εργασία.

Η μεγάλη της κόρη, που έγινε πρόσφατα 11 ετών, αγαπά τον χορό και τη ζωγραφική, ενώ η μικρότερη, που γιόρτασε τα 8α γενέθλιά της, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο τραγούδι.

«Η μεγάλη χορεύει και ζωγραφίζει πολύ καλά. Νομίζω ότι προς τα εκεί θα πάει δηλαδή. Και το εύχομαι. Μακάρι να γίνει εικαστικός. Θα είναι πάρα πολύ όμορφη η ζωή της άμα ασχοληθεί με ένα επάγγελμα που έχει τόση πολλή ελευθερία και πολλή έκφραση. Η μικρή τραγουδάει. Τραγουδάει πολύ, ακατάπαυστα, μόνιμα, από την ώρα που ξυπνάει μέχρι την ώρα που κοιμάται», περιέγραψε με χαμόγελο.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως η μικρή γράφει ήδη μουσική και πως οι δυο τους συνεργάζονται στο σπίτι, βάζοντας τις μουσικές της ιδέες σε σειρά.

Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά της δείχνουν να έχουν καλλιτεχνικές ανησυχίες, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να ακολουθήσουν απαραίτητα τα δικά της επαγγελματικά βήματα.

«Δε θα ήταν δική μου επιλογή κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω τα παιδιά μου να κάνουν ό,τι τις κάνει ευτυχισμένες», τόνισε, προσθέτοντας πως αυτό που την κάνει χαρούμενη είναι να βλέπει τις κόρες της να εκφράζονται ελεύθερα και να μεγαλώνουν όμορφα και ευτυχισμένα.

Η συμβουλή που δίνει πάντα στις κόρες της

Η ηθοποιός μίλησε και για τη σχέση επικοινωνίας που έχει χτίσει με τα παιδιά της, αποκαλύπτοντας πως συζητούν πολύ και πως από μικρή ηλικία έχει φροντίσει να μπορούν να της εκφράζουν όσα αισθάνονται.

Όταν ρωτήθηκε ποια είναι η συμβουλή που τους δίνει πάντα ως μητέρα, η απάντησή της ήταν χαρακτηριστική: «Να λένε πάντα αυτό που νιώθουν και να μη φοβούνται. Να μη λένε ποτέ τη λέξη "φοβάμαι"».

Με αφορμή, μάλιστα, το φαινόμενο του bullying στα σχολεία, εξήγησε πως η ανοιχτή επικοινωνία είναι κάτι που έχουν καλλιεργήσει μέσα στην οικογένεια από τότε που οι κόρες της ήταν ακόμη μωρά.

«Έχουμε μια σχέση που μας επιτρέπει να επικοινωνούμε, να μου λένε τα πάντα και να μπορώ να τα χειριστώ κι εγώ», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως τα κορίτσια της είναι αρκετά δυναμικά και πολλές φορές την εκπλήσσουν με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία που έχει για την ίδια να μαθαίνουν τα παιδιά να μην κρίνουν και να μη διαχωρίζουν τους ανθρώπους.

Οι Κυριακές είναι αφιερωμένες στην οικογένεια

Παρά το απαιτητικό επαγγελματικό της πρόγραμμα, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου προσπαθεί να κρατά σταθερό χρόνο αποκλειστικά για τις κόρες της.

Όπως αποκάλυψε, έχουν επιλέξει να αφήνουν τις Κυριακές τους ελεύθερες, ώστε να απολαμβάνουν κοινές δραστηριότητες.

«Μαγειρεύουμε πάρα πολύ τις Κυριακές. Φτιάχνουμε μαζί το πρωινό μας, κάνουμε τις βόλτες μας, πάμε σινεμά. Κάνουμε πολύ ωραία πράγματα μαζί. Τραγουδάμε, γράφουμε μουσική», είπε.

Δεν έκρυψε, βέβαια, πως θα ήθελε να έχει ακόμη περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τα παιδιά της, καθώς οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της είναι πολλές.

«Δε θα συμβούλευα κανέναν άνθρωπο να κάνει το πρόγραμμα που κάνω, αλλά επειδή όλα τα πράγματα με τα οποία καταπιάνομαι μου γεμίζουν την ψυχή μου, η κούραση παλεύεται με έναν τρόπο. Απλά θα ήθελα να μπορώ να περνάω περισσότερο χρόνο κάνοντας πράγματα με τα παιδιά μου», εξομολογήθηκε.

Τέλος, αναφερόμενη στις γιορτές των Χριστουγέννων, αποκάλυψε πως δεν έχουν ακόμη στολίσει το σπίτι τους, καθώς οι υποχρεώσεις δεν τους είχαν αφήσει χρόνο, ενώ φέτος θα παραμείνουν στην Ελλάδα λόγω δουλειάς.

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Καραγιάννη

Κάμερα: Amber Doku