Καλεσμένη στο «The 2Night Show», η Τζένη Μπότση άνοιξε την καρδιά της μιλώντας για την προσωπική της ζωή, τις σχέσεις που τη «σημάδεψαν», αλλά και την απιστία, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει έναν χωρισμό.

Αρχικά, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον χαρακτήρα της, παραδεχόμενη ότι η ειλικρίνειά της δεν της βγαίνει πάντα σε καλό. «Αγαπώ πολύ τη ζωή, τη σέβομαι και την εκτιμώ», δήλωσε, εξηγώντας ότι είναι αυστηρή τόσο με τον εαυτό της όσο και με τους ανθρώπους που αγαπά. Όπως εξομολογήθηκε, δεν τα πήγαινε ποτέ καλά με τη διπλωματία και, μεγαλώνοντας, έμαθε πότε να εκφράζει τη γνώμη της και πότε να παραμένει σιωπηλή.

Η εξομολόγηση της Τζένης Μπότση για την απιστία

Κατόπιν, η Τζένη Μπότση αποκάλυψε ότι σταμάτησε να έχει επαφές με φίλη της όταν εκείνη της αποκάλυψε την απιστία του συντρόφου της.

Στη συνέχεια, η συζήτηση έγινε πιο εξομολογητική, με την ίδια να παραδέχεται ότι έχει απιστήσει για να εκδικηθεί σύντροφό της, ο οποίος την είχε προδώσει πρώτος. «Απάντησα στην απιστία του με απιστία, χωρίς να το μάθει ποτέ κανείς», αποκάλυψε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη αντίδραση δεν ήταν σωστή.

Σχετικά με το πώς διαχειρίζεται έναν χωρισμό, είπε: «Θα μου πάρει καιρό. Θα το παλέψω. Εγώ ντρέπομαι για λογαριασμό του άλλου. Ντρέπομαι. Ετεροντροπή. Βασικά και ο σεισμός που γίνεται στην Ιαπωνία, εγώ φταίω. Τα έχω κάνει όλα, αλλά μετά είναι μεγαλειώδης, η έξοδος είναι…».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι κάθε φορά που αποφασίζει να βάλει τέλος σε μια σχέση, η απόφασή της είναι οριστική και αμετάκλητη. «Δεν υπάρχει επιστροφή. Τελείωσε», δήλωσε χαρακτηριστικά.