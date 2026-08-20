Τζένη Μπότση: Η κόρη της, Αλίκη, χόρεψε για πρώτη φορά Ικαριώτικο

Την αγαπημένη της Ικαρία επέλεξε και φέτος για τις καλοκαιρινες της διακοπές η Τζένη Μπότση!

Η γνωστή ηθοποιός παίρνει ανάσες δροσιάς και οξυγόνου μακριά από την πρωτεύουσα, με την επίσκεψή της στο νησί να είναι ξεχωριστή, καθώς στο πλευρό της βρίσκεται η μονάκριβη κόρη της.

Σε ένα διάλειμμα από τις βουτιές της στη θάλασσα, η τρυφερή μανούλα μοιράστηκε ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο από την παραλία, στο οποίο ποζάρει με μαγιό κάτω από τον καυτό ήλιο.

Η επιλογή της να εμφανιστεί εντελώς φυσική δείχνει πόσο ακομπλεξάριστη και συμφιλωμένη είναι με την εικόνα της! «Κρατάω αυτές τις στιγμές... η δύναμη για την καθημερινότητα. Φυσική (α) στην Ικαρία», σχολίασε στην ανάρτησή της.

Η καλοκαιρινή φωτογραφία της Τζένης Μπότση χωρίς ίχνος μακιγιάζ!

Η Ικαρία είναι ο επίγειος παράδεισός της και το μέρος όπου περνά σχεδόν όλα της τα καλοκαίρια. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, η παραμονή της στο νησί είναι ακόμη πιο ευχάριστη, και γι' αυτό ευθύνεται η κόρη της, Αλίκη, που είναι καρπός του της σχέσης της με τον επιχειρηματία Αλέξανδρο Μιχαλά.

Πρόσφατα, μητέρα και κόρη τράβηξαν τα βλέμματα των χρηστών του διαδικτύου, χορεύοντας για πρώτη φορά μαζί τον παραδοσιακό Ικαριώτικο χορό!