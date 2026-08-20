Τζένη Μπότση: Η φωτογραφία χωρίς ίχνος μακιγιάζ από την Ικαρία

Στιγμές χαλάρωσης για την ηθοποιό στον επίγειο παράδεισό της!

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Τζένη Μπότση: Η κόρη της, Αλίκη, χόρεψε για πρώτη φορά Ικαριώτικο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζένη Μπότση επιλέγει την Ικαρία για τις καλοκαιρινές της διακοπές, μαζί με την κόρη της.
  • Μοιράστηκε φωτογραφία χωρίς μακιγιάζ από την παραλία, δείχνοντας την ακομπλεξάριστη εικόνα της.
  • Σχολίασε ότι κρατά τις στιγμές αυτές ως δύναμη για την καθημερινότητα.
  • Η Ικαρία είναι ο αγαπημένος της προορισμός, όπου περνά σχεδόν όλα τα καλοκαίρια.
  • Μητέρα και κόρη χόρεψαν μαζί τον παραδοσιακό Ικαριώτικο χορό, κερδίζοντας την προσοχή στο διαδίκτυο.

Την αγαπημένη της Ικαρία επέλεξε και φέτος για τις καλοκαιρινες της διακοπές η Τζένη Μπότση!

Τζένη Μπότση: H έκπληξη των φίλων της για τα γενέθλιά της

Η γνωστή ηθοποιός παίρνει ανάσες δροσιάς και οξυγόνου μακριά από την πρωτεύουσα, με την επίσκεψή της στο νησί να είναι ξεχωριστή, καθώς στο πλευρό της βρίσκεται η μονάκριβη κόρη της.

Σε ένα διάλειμμα από τις βουτιές της στη θάλασσα, η τρυφερή μανούλα μοιράστηκε ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο από την παραλία, στο οποίο ποζάρει με μαγιό κάτω από τον καυτό ήλιο.

Η επιλογή της να εμφανιστεί εντελώς φυσική δείχνει πόσο ακομπλεξάριστη και συμφιλωμένη είναι με την εικόνα της! «Κρατάω αυτές τις στιγμές... η δύναμη για την καθημερινότητα. Φυσική (α) στην Ικαρία», σχολίασε στην ανάρτησή της. 

Η καλοκαιρινή φωτογραφία της Τζένης Μπότση χωρίς ίχνος μακιγιάζ!

Η καλοκαιρινή φωτογραφία της Τζένης Μπότση χωρίς ίχνος μακιγιάζ!

Η Ικαρία είναι ο επίγειος παράδεισός της και το μέρος όπου περνά σχεδόν όλα της τα καλοκαίρια. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, η παραμονή της στο νησί είναι ακόμη πιο ευχάριστη, και γι' αυτό ευθύνεται η κόρη της, Αλίκη, που είναι καρπός του της σχέσης της με τον επιχειρηματία Αλέξανδρο Μιχαλά.

Τζένη Μπότση: Μετά από 12 χρόνια σχέσης, χώρισαν με τον Αλέξανδρο Μιχαλά

Πρόσφατα, μητέρα και κόρη τράβηξαν τα βλέμματα των χρηστών του διαδικτύου, χορεύοντας για πρώτη φορά μαζί τον παραδοσιακό Ικαριώτικο χορό!

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ΤΖΕΝΗ ΜΠΟΤΣΗ
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