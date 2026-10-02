Σίσσυ Χρηστίδου: Το... άκυρο που της έριξε ο γιος της Φίλιππος!

«Tι πίκρα πήρα βραδιάτικα», δήλωσε γελώντας η παρουσιάστρια

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Σίσσυ Χρηστίδου: Το... άκυρο που της έριξε ο γιος της Φίλιππος!
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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε μια προσωπική στιγμή με τον γιο της, Φίλιππο, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της.
  • Ο Φίλιππος σπουδάζει στο Άμστερνταμ και η επικοινωνία τους έχει αλλάξει λόγω της απόστασης.
  • Στην πρώτη τους εκτενή συνομιλία, ο Φίλιππος αποκάλυψε ότι οι γονείς του δεν είναι στη λίστα «στενών φίλων» του στο Instagram.
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου προσπαθεί να παραμένει παρούσα στη ζωή του γιου της χωρίς να είναι πιεστική.
  • Η οικογένεια έχει βιώσει αλλαγές μετά το διαζύγιο της Χρηστίδου με τον Θοδωρή Μαραντίνη το 2019.

Μια προσωπική στιγμή από τη σχέση της με τον 18χρονο γιο της, Φίλιππο, περιέγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από την εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! το πρωί της Παρασκευής. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε αργά το βράδυ με τον γιο της, ο οποίος ζει πλέον μόνιμα στο Άμστερνταμ για τις σπουδές του, και στάθηκε στην αποκάλυψη ότι ούτε η ίδια ούτε ο πατέρας του, Θοδωρής Μαραντίνης, βρίσκονται στη λίστα «στενών φίλων» του στο Instagram.

Σίσσυ Χρηστίδου: Το... άκυρο που της έριξε ο γιος της Φίλιππος!

Η ιστορία που μετέφερε στον αέρα ξεκίνησε από ένα τηλεφώνημα που, όπως είπε, δεν περίμενε. Ο Φίλιππος βρίσκεται εδώ και λίγες εβδομάδες στην ολλανδική πρωτεύουσα, έχοντας ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική και ακαδημαϊκή του πορεία, κάτι που έχει αλλάξει και την καθημερινή επικοινωνία με τη μητέρα του.

Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν πιστεύαμε ότι θα το πούμε τόσο σύντομα»

Η Σίσσυ Χρηστίδου περιέγραψε ότι μέχρι τώρα οι κλήσεις τους ήταν συνήθως σύντομες και πρακτικές, με αφορμή ζητήματα της καθημερινότητας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Όλες αυτές τις μέρες που το παιδί μου είναι στο Άμστερνταμ, τον παίρνω τηλέφωνο, με κλείνει πάρα πολύ γρήγορα, ως συνήθως, μόνο όταν κάτι θέλει. Να μαγειρέψει κάτι, να πλύνει κανένα ρούχο, αυτό, αυτές οι δουλειές. Τέλος πάντων, χθες εκεί που κοιμάμαι 22:45 χτυπάει το τηλέφωνο, το παιδί μου. Βλέπω Φίλιππος. Το σηκώνω, λέω ναι. Μου λέει έλα. Λέω έλα. Τι κάνεις; Σηκώνομαι ανάβω φως. Μιλούσαμε 40 λεπτά. Πρώτη φορά με παίρνει να μου πει πώς περνάει».

Σίσσυ Χρηστίδου: Το... άκυρο που της έριξε ο γιος της Φίλιππος!

Η νυχτερινή συνομιλία με τον Φίλιππο

Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι η συγκεκριμένη κλήση είχε διαφορετικό χαρακτήρα από τις προηγούμενες. Ο γιος της δεν τηλεφώνησε για να ζητήσει βοήθεια, αλλά για να μοιραστεί νέα από τη ζωή του στο εξωτερικό και την καθημερινότητά του στο Άμστερνταμ.

Η συνέχεια της κουβέντας, όπως την περιέγραψε η ίδια, οδήγησε σε μια αποκάλυψη που αντιμετώπισε με χιούμορ. Η Σίσσυ Χρηστίδου είπε: «Μου έλεγε τα νέα του και τα λοιπά και του λέω “Ρε ψυχούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ που με πήρες έτσι και μιλήσαμε, να πούμε τα νέα μας” και του λέω “Να σου πω κάτι;” Γιατί δεν ανεβάζεις και στο Instagram βρε παιδί μου, να βλέπω τουλάχιστον τι γίνεται. Δε θέλω να σε ενοχλώ όλη μέρα” και μου λέει, “Ε μαμά, δεν είναι, αφού ξέρεις ότι δεν ανεβάζω στο Instagram stories και τέτοια”. “Ωραία” του λέω. “Κάνε έναν στενούς, βάλε εμένα και τον μπαμπά σου”. “Να βλέπω τι κάνεις”. Και τι μου λέει; “Δεν θέλω να σε πικράνω, αλλά έχω στενούς. Εσύ και ο μπαμπάς μου δεν είστε μέσα”. Tι πίκρα πήρα βραδιάτικα».

Σίσσυ Χρηστίδου: Ταξίδι στο Άμστερνταμ μετά τις διακοπές της στην Κέρκυρα

Με αυτόν τον τρόπο, η παρουσιάστρια μετέφερε δημόσια ένα στιγμιότυπο που, πέρα από το χιουμοριστικό στοιχείο, αποτυπώνει και την ανεξαρτησία που αποκτά ο 18χρονος γιος της στη νέα φάση της ζωής του.

Σίσσυ Χρηστίδου: Το... άκυρο που της έριξε ο γιος της Φίλιππος!

Σπουδές στο Άμστερνταμ και νέα καθημερινότητα

Ο Φίλιππος έχει μετακομίσει στο Άμστερνταμ για να σπουδάσει, γεγονός που σηματοδοτεί μια μεγάλη αλλαγή τόσο για τον ίδιο όσο και για τη μητέρα του. Η απόσταση έχει διαμορφώσει νέα δεδομένα στην επικοινωνία τους, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να προσπαθεί, όπως προκύπτει από όσα είπε στην εκπομπή, να παραμένει παρούσα χωρίς να γίνεται πιεστική.

Η ίδια είχε μιλήσει και στο παρελθόν για την αγωνία που της προκάλεσε αυτή η μετάβαση, καθώς πρόκειται για μια πρωτόγνωρη εμπειρία για την οικογένεια. Το τηλεφώνημα των 40 λεπτών ήταν, σύμφωνα με την περιγραφή της, η πρώτη φορά που ο γιος της την κάλεσε για να της μιλήσει εκτενώς για το πώς περνάει στο νέο του περιβάλλον.

Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει αποκτήσει δύο γιους από τον γάμο της με τον Θοδωρή Μαραντίνη, τον Φίλιππο-Ραφαήλ, ο οποίος είναι 18 ετών, και τον Μιχαήλ-Άγγελο, ο οποίος είναι 13 ετών. Η παρουσιάστρια και ο τραγουδιστής ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους τον Απρίλιο του 2019, έπειτα από 9 χρόνια γάμου και συνολικά 13 χρόνια κοινής πορείας, ενώ στο παρελθόν έχουν βρεθεί στα δικαστήρια για ζητήματα που αφορούσαν τη συνεπιμέλεια.

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