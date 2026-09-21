Μια νέα τηλεοπτική εποχή ξεκίνησε για τη Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία καλημέρισε το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου τους τηλεθεατές του MEGA μέσα από τη νέα καθημερινή εκδοχή του «Χαμογέλα και Πάλι!».

Η παρουσιάστρια επέστρεψε στις οθόνες με την αγαπημένη της ομάδα, αυτή τη φορά όμως σε διαφορετική τηλεοπτική ζώνη, καθώς η εκπομπή μετακινήθηκε από το Σαββατοκύριακο στις καθημερινές.

Με το γνώριμο χαμόγελο και έχοντας στο πλευρό της τους συνεργάτες της, η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε την πρώτη «καλημέρα» της νέας σεζόν, μιλώντας για τη μεγάλη αλλαγή που φέρνει η φετινή τηλεοπτική χρονιά.

«Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Έχουμε χρόνια να το πούμε αυτό και η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύαμε ότι θα το πούμε τόσο σύντομα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, εντάξει θα το συνηθίσουμε!», είπε χαρακτηριστικά στην έναρξη.

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη χαρά της για το νέο αυτό ξεκίνημα, ενώ θέλησε να τονίσει πως, παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει, η εκπομπή διατηρεί τα στοιχεία που την έκαναν αγαπητή στο κοινό.

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είναι όλοι εδώ, όλοι οι άνθρωποι που αγαπάμε πίσω από τις κάμερες. Κάποια πράγματα αλλάξανε, τα βασικά όμως που ξέρατε όχι. Είμαστε πολύ παρόντες, το εννοώ, είμαστε πολλοί. Η εκπομπή είναι σταθερή, οι αξίες της δεν αλλάζουν», ανέφερε.

Μαζί της και φέτος βρίσκονται ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο Παύλος Σταματόπουλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου, με την ομάδα να παραμένει σταθερή στον βασικό της κορμό.

«Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό να σας κρατάμε συντροφιά κάθε πρωί», ήταν το μήνυμα με το οποίο η Σίσσυ Χρηστίδου καλωσόρισε τους τηλεθεατές στη νέα καθημερινή διαδρομή του «Χαμογέλα και Πάλι!».