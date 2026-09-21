«Είσαι μαχητής»: Η ανάρτηση της Σίντι Κρόφορντ πριν τον θάνατο του γιου της

«Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά», είχε γράψει ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Ap images
Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, πέθανε σε ηλικία 27 χρόνων / Βίντεο με φωτογραφίες αρχείου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιος της Σίντι Κρόφορντ, πέθανε σε κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες σε ηλικία 27 ετών.
  • Πριν τον θάνατό του, είχε μιλήσει ανοιχτά για την μάχη του με τον εθισμό και τη θεραπεία του με ψυχεδελικές ουσίες.
  • Η Σίντι Κρόφορντ και η αδελφή του, Κάια, εξέφρασαν δημόσια την περηφάνια τους για τον Πρίσλεϊ, χαρακτηρίζοντάς τον μαχητή.
  • Ο Πρίσλεϊ είχε αναφερθεί στη σημασία της ψυχικής υγείας και την επιθυμία του να βοηθήσει άλλους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.
  • Η ανάρτησή του στα social media περιλάμβανε μηνύματα ελπίδας και υποστήριξης για όσους παλεύουν με εθισμούς και ψυχικές ασθένειες.

Σε βαθιά θλίψη έχει βυθιστεί η οικογένεια της Σίντι Κρόφορντ, με την είδηση του θανάτου του 27χρονου γιου της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σε κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες, να έχει προκαλέσει σοκ.

Σίντι Κρόφορντ: «Έφυγε» από τη ζωή ο γιος της Πρίσλεϊ, σε ηλικία 27 ετών

Σε μία από τις τελευταίες δημοσιεύσεις του στα social media, ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει «ανοιχτά» για τη μάχη του με τον εθισμό του στα ναρκωτικά και τη θεραπεία με ψυχεδελικές ουσίες στην οποία υποβλήθηκε.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σε δημόσια εμφάνισή του το 2023 / Φωτογραφία: Ap Images

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σε δημόσια εμφάνισή του το 2023 / Φωτογραφία: Ap Images

Το μοντέλο και γιος της Σίντι Κρόφορντ είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο από τις στιγμές λίγο προτού υποβληθεί σε μια «ibogaine flood dose», δηλαδή σε υψηλή δόση ιμπογαΐνης: «Μια ήσυχη στιγμή πριν αλλάξουν όλα», έγραψε αρχικά στη λεζάντα της ανάρτησής του τον περασμένο Μάρτιο. «Ήμουν απολύτως τρομοκρατημένος και ήξερα ότι θα ένιωθα ξανά το ίδιο, αν χρειαζόταν ποτέ να αντιμετωπίσω κάτι παρόμοιο».

«Ήξερα γιατί βρισκόμουν εκεί. Αντιμετώπισα όλα εκείνα από τα οποία έτρεχα να ξεφύγω και, κάπου μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, άρχισα να βρίσκω ξανά τον δρόμο προς τον εαυτό μου. Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά», πρόσθεσε ο Πρίσλεϊ.

«Την επόμενη φορά θα ήθελα να είναι δική μου επιλογή να το κάνω», συνέχισε, ευχαριστώντας παράλληλα την «απίστευτη, στοργική, ευγενική και εξαιρετική ομάδα» η οποία τον στήριξε κατά τη διάρκεια της θεραπείας του.

Σίντι Κρόφορντ: Η κούκλα κόρη της έγινε 25 ετών- «Είμαι τόσο περήφανη»

Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / Φωτογραφία: Ap Images

Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / Φωτογραφία: Ap Images

Η ανάρτησή του αυτή είχε δεχτει την απόλυτη στήριξη της οικογένειάς του, η οποίοι δε δίσατασαν να σχολιάσουν δημόσια, λέγοντας το πόσο περήφανοι είναι για εκείνον.

Συγκεκριμένα, η μητέρα του, Σίντι Κρόφορντ έγραψε: «Είσαι μαχητής! Πέρασες μέσα από τη φωτιά για να βρεις τον εαυτό σου! Είμαι τόσο περήφανη!», ενώ η αδελφή του, Κάια Γκέρμπερ σχολίασε: «Αυτός είναι ο αδελφός μου. Είμαι τόσο απίστευτα περήφανη».

Ο Πρίσλεϊ είχε αναφερθεί δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών: «Έχοντας παλέψει με ζητήματα ψυχικής υγείας, με την κατάθλιψη και με άλλα πράγματα που έρχονται μαζί με αυτά, πιστεύω ότι είτε βοηθήσω έναν άνθρωπο είτε εκατό να βγουν από εκείνο το σκοτεινό σημείο στο οποίο βρέθηκα κι εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου, αυτό είναι αρκετό για μένα».

Ενώ συνέχισε λέγοντας: «Η ψυχική υγεία είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου. Είναι μια δουλειά 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, και έχει πάρα πολλές πτυχές. Αυτό είναι πραγματικά που θέλω να κάνω: να βοηθάω ανθρώπους, είτε έχουν κατάθλιψη είτε παλεύουν με κάτι που επηρεάζει αρνητικά το σώμα τους. Μπορεί να είναι οτιδήποτε και δεν υπάρχει καμία διάθεση κριτικής».

Ενώ κατέληξε λέγοντας ότι: «Έχω δει πολλά πράγματα και έχω μάθει πολλά. Αυτό που ελπίζω είναι ότι, έχοντας κάνει εγώ κάποια λάθη, ίσως βοηθήσω άλλους ανθρώπους να μην χρειαστεί να κάνουν τα ίδια».

 

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