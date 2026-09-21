Πυρετώδεις είναι οι εργασίες ανακαίνισης στο σπίτι της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση, στο Χαλάνδρι. Το ζευγάρι κάνει σημαντικές αλλαγές στο διαμέρισμά του, λίγο πριν έρθει στον κόσμο το πρώτο του παιδί.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός περιέγραψε τις αλλαγές που έγιναν στο σπίτι και την ψυχολογική ένταση που βίωσε μέσα στην εβδομάδα, με νέα ανάρτηση στο Instagram που δημοσίευσε το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου. Όπως αποκάλυψε, έγιναν αλλαγές σε δύο μπάνια στο σπίτι, ενώ παραδέχτηκε πως τις δύο από τις 7 μέρες της εβδομάδας είχε αρκετή ένταση με αποτέλεσμα να γίνει απότομη σε κάποιους ανθρώπους της.

«Πέρασε μια εβδομάδα ΤΟΣΟ γεμάτη και ΤΟΣΟ διαφορετικών ρυθμών από όσες είχα τον τελευταίο καιρό.

Αλλαγή 2 μπάνιων στο σπίτι. Μαστοράρες φοβεροί με έμαθαν να κολλάω,να κόβω α μπλοκ,να χτυπάω με την ματσόλα μου,να ανοίγω τρύπες σε αρμούς και πολλά άλλα. Πίεση,σκόνη,κόπωση ΑΛΛΑ τα βγάλαμε εις πέρας όλα.

Βόλτες με τα σκυλιά στα στενά γύρω γύρω για καθαρό οξυγόνο.

Δανάη Μπάρκα: H βόλτα με τα σκυλάκια της/ Instagram

Φίλοι στο σπίτι με ατέλειωτες κουβέντες (και ξινιλα απ την Κ. σαφώς😂)

Προειδοποίηση για τοξικότητα / και τι ωραίο θα ήταν να το ξέραμε για όλους μας την περίοδο που μας πιάνει για να προστατεύουμε & να προστατευόμαστε.

Το σπάσιμο πλακακίων θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό μια φορά την εβδομάδα σ έναν χώρο για να ξεδίνουμε.😂

Δανάη Μπάρκα: Oι εργασίες από την ανακαίνιση στο μπάνιο της/ Instagram

Το πράσινο πλακάκι θα φορεθεί πολύ και ξεκινάω τρεντ να κάνουμε πάλι όλοι τα μπάνια μας χρωματιστά @savvakis_materials

Με α αυτά καταλήγω γι άλλη μια φορά στο ότι το πιο σημαντικό είναι να πέφτεις σε ωραίους ανθρώπους. Είτε είναι φίλοι είτε συνεργάτες είτε θα σου φτιάξουν κάτι σπίτι για μια μέρα. Άλλη ενέργεια ο καλός άνθρωπος,αλλλη χάρη,άλλο αποτέλεσμα.

Δανάη Μπάρκα: Η θέα από το μπαλκόνι του σπιτιού της/ Instagram

Υ.Γ : Ναι,είχα 2 μέρες απ τις 7 αρκετή ένταση και έγινα απότομη σε κάποιους ανθρώπους μου,αλλά κατάλαβαν όπως προσπαθώ να καταλαβαίνω κι εγώ τις δικές τους δύσκολες φάσεις. Και αυτό είναι νίκη. Να κατανοούμε & να μετανιώνουμε & να αποδεχόμαστε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας.

Υ.Γ 2: σας λατρεύω που μου στέλνετε μηνύματα συμπαράστασης & είστε σπουδαίες ✌🏼😘🧿

Καληνύχτα τώρα /και πιστεύω θα κοιμηθώ 15 ώρες 😂», έγραψε χαρακτηριστικά στη λέζάντα της ανάρτησής της.

Δανάη Μπάρκα: Η εγκυμοσύνη και προετοιμασίες για τη γέννηση τουμ μωρού τον Νοέμβριο

Η Δανάη Μπάρκα διανύει μια ιδιαίτερη περίοδο στην προσωπική της ζωή, καθώς περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Φάνη Μπότση. Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 13 Ιουνίου 2026 στη Μεσσηνιακή Μάνη.

Την εγκυμοσύνη της την ανακοίνωσε δημόσια την 1η Σεπτεμβρίου, με ανάρτηση στην οποία έγραψε: «Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος! Καλό μήνα… και από τους τρεις μας!».

Με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, ο ερχομός του μωρού αναμένεται τον Νοέμβριο. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις στο σπίτι δείχνουν ότι οι προετοιμασίες για το νέο μέλος της οικογένειας έχουν ήδη ξεκινήσει, με κάποιες να έχουν ήδη ολοκληρωθεί.