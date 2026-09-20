Ελαφρύ εγκεφαλικό έπαθε ο Σταμάτης Σπανουδάκης - Αναβλήθηκε η συναυλία του

«Δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω τη συναυλία όπως θα ήθελα»

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Την αναβολή της συναυλίας που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι ανακοίνωσε ο Σταμάτης Σπανουδάκης, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης αποκάλυψε πως υπέστη ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί του χέρι. Όπως εξήγησε, η κατάσταση αυτή δεν του επιτρέπει αυτή τη στιγμή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συναυλίας. Η εμφάνιση ήταν προγραμματισμένη ανάμεσα στις εκδηλώσεις για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου στο Μεσολόγγι.

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης ζήτησε συγγνώμη από όσους περίμεναν τη συναυλία και, εμφανώς συγκινημένος, υποσχέθηκε πως θα επιστρέψει.

«Υπέστην ένα ελαφρύ εγκεφαλικό, το οποίο μου άφησε ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί μου χέρι. Δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω τη συναυλία όπως θα ήθελα. Ζητώ συγγνώμη από όλους εσάς που την περιμένατε και σας υπόσχομαι ότι θα επανέλθω», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο ίδιος θέλησε να επικοινωνήσει προσωπικά την είδηση με τους διαδικτυακούς του φίλους, ενημερώνοντάς τους για τον λόγο της αναβολής.

Η ανάρτησή του:

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ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
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