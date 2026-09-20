Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο με τον Σταμάτη Γονίδη, από την εμφάνισή του μαζί με την Άντζελα Δημητρίου, με μια ατάκα του τραγουδιστή να προκαλεί συζητήσεις στα social media.

Το βίντεο καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, όταν ο Σταμάτης Γονίδης βρισκόταν στη σκηνή και διηγούνταν μια ιστορία στους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου. Κάποιοι από το κοινό άρχισαν να τον καταγράφουν με τα κινητά τους και το σχετικό απόσπασμα στη συνέχεια κυκλοφόρησε στα social media.

Ο τραγουδιστής αναφερόταν σε μια επίσκεψή του σε νεκροταφείο και σε έναν διάλογο που είχε με τον φύλακα. Όπως περιέγραψε, όταν εκείνος τον ρώτησε αν είναι καλά, απάντησε: «Πάω, λοιπόν, και μου λέει ο σεκιουριτάς “πώς είστε; Είστε καλά;”. Λέω “εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε. Θεός σχωρέστον”».

Δες το βίντεο:

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε σχόλια στο διαδίκτυο, καθώς αρκετοί χρήστες τη συνέδεσαν με τον πρόσφατο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο Σταμάτης Γονίδης δεν αναφέρει το όνομα του τραγουδιστή ούτε κάνει κάποια σχετική αναφορά.

Οι αντιδράσεις στα social media επικεντρώθηκαν κυρίως στο timing της συγκεκριμένης ιστορίας, καθώς ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει σημειωθεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα.

Την ίδια στιγμή, τα βλέμματα στράφηκαν και στην Άντζελα Δημητρίου, η οποία βρισκόταν δίπλα του στη σκηνή και φάνηκε να αντιδρά με έκπληξη στα λόγια του.