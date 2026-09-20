Σταμάτης Γονίδης: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε» – Η παράξενη ατάκα

Τα βλέμματα στράφηκαν και στην Άντζελα Δημητρίου, που στεκόταν δίπλα του

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Σταμάτης Γονίδης: «Μερικές φορές αισθάνομαι πιο αμαρτωλός απ'όλο τον κόσμο»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βίντεο του Σταμάτη Γονίδη με ατάκα του προκαλεί συζητήσεις στα social media.
  • Ο Γονίδης διηγήθηκε μια ιστορία από επίσκεψη σε νεκροταφείο, λέγοντας "εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε".
  • Η ατάκα συνέπεσε με τον πρόσφατο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αν και δεν τον ανέφερε ο Γονίδης.
  • Οι αντιδράσεις εστιάζουν στο timing της δήλωσης, με πολλούς να την συνδέουν με τον Μαζωνάκη.
  • Η Άντζελα Δημητρίου, παρούσα στη σκηνή, φάνηκε να εκπλήσσεται από τα λόγια του.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο με τον Σταμάτη Γονίδη, από την εμφάνισή του μαζί με την Άντζελα Δημητρίου, με μια ατάκα του τραγουδιστή να προκαλεί συζητήσεις στα social media.

Το βίντεο καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, όταν ο Σταμάτης Γονίδης βρισκόταν στη σκηνή και διηγούνταν μια ιστορία στους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου. Κάποιοι από το κοινό άρχισαν να τον καταγράφουν με τα κινητά τους και το σχετικό απόσπασμα στη συνέχεια κυκλοφόρησε στα social media.

Ο τραγουδιστής αναφερόταν σε μια επίσκεψή του σε νεκροταφείο και σε έναν διάλογο που είχε με τον φύλακα. Όπως περιέγραψε, όταν εκείνος τον ρώτησε αν είναι καλά, απάντησε: «Πάω, λοιπόν, και μου λέει ο σεκιουριτάς “πώς είστε; Είστε καλά;”. Λέω “εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε. Θεός σχωρέστον”».

Δες το βίντεο:

 

@stigma_radioshow Μια ιδιαίτερα σκληρή αναφορά έκανε ο Σταμάτης Γονίδης από την πίστα νυχτερινού κέντρου, μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως ακούγεται στο βίντεο, ο Γονίδης αναφέρθηκε σε περιστατικό στο νεκροταφείο, όπου φέρεται να επισκέφθηκε το μνήμα του Μαζωνάκη. Σύμφωνα με όσα περιγράφει, όταν ένας security τον ρώτησε «πώς είναι;», εκείνος απάντησε: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε». #fyp #stigmanews #mazonakis #giorgosmazonakis #gonidis ♬ πρωτότυπος ήχος - stigma_radioshow

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε σχόλια στο διαδίκτυο, καθώς αρκετοί χρήστες τη συνέδεσαν με τον πρόσφατο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο Σταμάτης Γονίδης δεν αναφέρει το όνομα του τραγουδιστή ούτε κάνει κάποια σχετική αναφορά.

Οι αντιδράσεις στα social media επικεντρώθηκαν κυρίως στο timing της συγκεκριμένης ιστορίας, καθώς ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει σημειωθεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα.

Την ίδια στιγμή, τα βλέμματα στράφηκαν και στην Άντζελα Δημητρίου, η οποία βρισκόταν δίπλα του στη σκηνή και φάνηκε να αντιδρά με έκπληξη στα λόγια του.

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