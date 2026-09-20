Στις κάλπες του κρατιδίου Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, στα παράλια της Βαλτικής, κρίνεται ενδεχομένως σήμερα το μέλλον του Φρίντριχ Μερτς στη Γερμανία.
Εκλογές Σαξονίας: Τι σηματοδοτεί η κατακόρυφη άνοδος του AfD;
Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκόποι, το κόμμα του θα περάσει με δυσκολία το όριο του 5% για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο, κάτι μέχρι πρότινος αδιανόητο για την πρώην εκλογική περιφέρεια της Άγγελα Μέρκελ.
Γερμανία: Διαδηλώσεις κατά της εκλογικής νίκης του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ
Ο καγκελάριος Μερτς έχει ήδη συγκαλέσει συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματός του για σήμερα το απόγευμα, με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Αντιθέτως, η υπερσυντηρητική Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) θα διεκδικήσει την πρωτιά επί ίσοις όροις από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) της Μανουέλα Σβέσιγκ, με ποσοστά γύρω στο 36%.
Μόσχα και AfD της Γερμανίας προετοιμάζουν συνομιλίες για το φυσικό αέριο
Στο Βερολίνο η υποψήφια της Αριστεράς Ελίφ Εράλπ έχει πολλές πιθανότητες να γίνει η πρώτη κυβερνήτης τουρκικής καταγωγής της γερμανικής πρωτεύουσας, αν δεν την περάσει ο χριστιανοδημοκράτης υποψήφιος Στέφαν Έβερς.