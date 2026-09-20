Εκλογές – βαρόμετρο σήμερα στη Γερμανία

Κρίνεται η τύχη του καγκελαρίου Μερτς

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Κρίσιμες εκλογές στη Γερμανία (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα διεξάγονται εκλογές στο κρατίδιο Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, κρίσιμες για τον Φρίντριχ Μερτς.
  • Το κόμμα του Μερτς ενδέχεται να μην ξεπεράσει το 5% για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο.
  • Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) αναμένονται να διεκδικήσουν την πρωτιά με ποσοστά γύρω στο 36%.
  • Στο Βερολίνο, η Ελίφ Εράλπ της Αριστεράς έχει πιθανότητες να γίνει η πρώτη κυβερνήτης τουρκικής καταγωγής.
  • Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος Μερτς προγραμματίζεται για σήμερα το απόγευμα.

Στις κάλπες του κρατιδίου Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, στα παράλια της Βαλτικής, κρίνεται ενδεχομένως σήμερα το μέλλον του Φρίντριχ Μερτς στη Γερμανία. 

Εκλογές Σαξονίας: Τι σηματοδοτεί η κατακόρυφη άνοδος του AfD;

Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκόποι, το κόμμα του θα περάσει με δυσκολία το όριο του 5% για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο, κάτι μέχρι πρότινος αδιανόητο για την πρώην εκλογική περιφέρεια της Άγγελα Μέρκελ. 

Γερμανία: Διαδηλώσεις κατά της εκλογικής νίκης του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ

Ο καγκελάριος Μερτς έχει ήδη συγκαλέσει συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματός του για σήμερα το απόγευμα, με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Αντιθέτως, η υπερσυντηρητική Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) θα διεκδικήσει την πρωτιά επί ίσοις όροις από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) της Μανουέλα Σβέσιγκ, με ποσοστά γύρω στο 36%.

Μόσχα και AfD της Γερμανίας προετοιμάζουν συνομιλίες για το φυσικό αέριο

Στο Βερολίνο η υποψήφια της Αριστεράς Ελίφ Εράλπ έχει πολλές πιθανότητες να γίνει η πρώτη κυβερνήτης τουρκικής καταγωγής της γερμανικής πρωτεύουσας, αν δεν την περάσει ο χριστιανοδημοκράτης υποψήφιος Στέφαν Έβερς.

Η τουρκικής καταγωγής υποψήφια της Αριστεράς στο Βερολίνο Ελίφ Εράλπ

Η τουρκικής καταγωγής υποψήφια της Αριστεράς στο Βερολίνο Ελίφ Εράλπ 
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