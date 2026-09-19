Για πρώτη φορά φαίνεται πως βρισκόμαστε στα χνάρια του Βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε τούνελ κάτω από τον εμβληματικό ναό της Αγιάς Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη. Μέχρι χθες, η ύπαρξη των υπόγειων περασμάτων ήταν κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές.

Η Αγιά Σοφιά δε σταματά να αποκαλύπτει και να αποκαλύπτεται

1.489 χρόνια από την ανέγερση της Αγιάς Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη, ο φάρος του Ορθόδοξου Ελληνισμού με τα 400 σήμαντρα και τις 62 καμπάνες δε σταματά να αποκαλύπτει και να αποκαλύπτεται.

Αγιά Σοφιά: Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως υπόγειες σήραγγες και περάσματα μήκους 9 χιλιομέτρων

Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως υπόγειες σήραγγες και περάσματα μήκους 9 χιλιομέτρων ακριβώς κάτω από το αξεπέραστο επίτευγμα της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής.

Ο θρύλος ήθελε τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες να κυκλοφορούν μυστικά κάτω από τον ναό και να φτάνουν με ασφάλεια στο Μέγα Παλάτι ή να εμφανίζονται σαν από θαύμα στο εσωτερικό της Αγιάς Σοφιάς. Σε αυτά τα σκοτεινά τούνελ ίσως περπάτησε και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.

Για κάποιους τα τούνελ δεν είναι μόνο ένα ανυπέρβλητο ταξίδι στον χρόνο.

Είναι ίσως η διαδρομή από την οποία ο «μαρμαρωμένος βασιλιάς» θα επιστρέψει, όπως το θέλει η λαϊκή παράδοση.