Ανακαλύφθηκαν σήραγγες 9 χιλιομέτρων κάτω από την Αγιά Σοφιά

Ταξίδι στο παρελθόν και στα βήματα των Βυζαντινών αυτοκρατόρων

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Ανακαλύφθηκαν σήραγγες 9 χιλιομέτρων κάτω από την Αγιά Σοφιά
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Πηγή: Ρεπορτάζ Έλγκα Νταϊφά, Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (19/9/2026)

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Για πρώτη φορά φαίνεται πως βρισκόμαστε στα χνάρια του Βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε τούνελ κάτω από τον εμβληματικό ναό της Αγιάς Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη. Μέχρι χθες, η ύπαρξη των υπόγειων περασμάτων ήταν κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές.

Προκλητικό σόου Ερντογάν στην Αγιά Σοφιά ανήμερα της Άλωσης

Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη

Η Αγιά Σοφιά δε σταματά να αποκαλύπτει και να αποκαλύπτεται

1.489 χρόνια από την ανέγερση της Αγιάς Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη, ο φάρος του Ορθόδοξου Ελληνισμού με τα 400 σήμαντρα και τις 62 καμπάνες δε σταματά να αποκαλύπτει και να αποκαλύπτεται.

Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη

Αγιά Σοφιά: Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως υπόγειες σήραγγες και περάσματα μήκους 9 χιλιομέτρων 

Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως υπόγειες σήραγγες και περάσματα μήκους 9 χιλιομέτρων ακριβώς κάτω από το αξεπέραστο επίτευγμα της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής.

Ο θρύλος ήθελε τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες να κυκλοφορούν μυστικά κάτω από τον ναό και να φτάνουν με ασφάλεια στο Μέγα Παλάτι ή να εμφανίζονται σαν από θαύμα στο εσωτερικό της Αγιάς Σοφιάς. Σε αυτά τα σκοτεινά τούνελ ίσως περπάτησε και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.

Κωνσταντινούπολη: Έβαλαν φορτηγά και γερανούς μέσα στην Αγιά Σοφιά

Ανακαλύφθηκαν σήραγγες κάτω από την Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη

Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη

Για κάποιους τα τούνελ δεν είναι μόνο ένα ανυπέρβλητο ταξίδι στον χρόνο.

Είναι ίσως η διαδρομή από την οποία ο «μαρμαρωμένος βασιλιάς» θα επιστρέψει, όπως το θέλει η λαϊκή παράδοση. 

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