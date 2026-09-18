Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ενημερώθηκε ότι ο πύργος ψύξης ενός αντιδραστήρα σε εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή του Κουρσκ στη Ρωσία, χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου.

Η υπηρεσία αυτή, που υπάγεται στον ΟΗΕ, ανακοίνωσε σήμερα ότι η μονάδα λειτουργούσε τη στιγμή του πλήγματος, συνέχισε τη λειτουργία της και δεν αναφέρθηκε κάποια πυρκαγιά στον χώρο.

The IAEA has been informed that the cooling tower of a reactor unit of the Kursk Nuclear Power Plant in the Russian Federation was hit by a drone early on Thursday. It was reported that the unit was operating at the time, but its operating mode did not change and there was no fire. DG @rafaelmgrossi says all attacks on nuclear facilities are unacceptable as they could endanger nuclear safety and security, irrespective of where they occur. DG Grossi also reiterates call for maximum military restraint to prevent the risk of a nuclear accident. — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) September 18, 2026

Ο επικεφαλής της διεθνούς υπηρεσίας, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, τόνισε ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων είναι απαράδεκτη, ανεξάρτητα από το σημείο όπου πραγματοποιείται.

Yπογράμμισε ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια και την προστασία των εγκαταστάσεων, ενώ επανέλαβε την έκκλησή του για «μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση», προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ενός πυρηνικού ατυχήματος.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο ΔΟΑΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση γύρω από πυρηνικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, καθώς η στρατιωτική δραστηριότητα κοντά σε πυρηνικούς σταθμούς έχει επανειλημμένα προκαλέσει ανησυχίες για την ασφάλεια.

Ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ βρίσκεται στη νοτιοδυτική Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σε μια περιοχή που έχει βρεθεί στο επίκεντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων.