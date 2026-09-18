Ρωσία: Drone χτύπησε πύργο ψύξης στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ

H μονάδα λειτουργούσε τη στιγμή του πλήγματος

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Πηγή: AMΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Κουρσκ: Πλήγμα Από Drone Στον Πυρηνικό Σταθμό
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Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ενημερώθηκε ότι ο πύργος ψύξης ενός αντιδραστήρα σε εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή του Κουρσκ στη Ρωσία, χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου.

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Η υπηρεσία αυτή, που υπάγεται στον ΟΗΕ, ανακοίνωσε σήμερα ότι η μονάδα λειτουργούσε τη στιγμή του πλήγματος, συνέχισε τη λειτουργία της και δεν αναφέρθηκε κάποια πυρκαγιά στον χώρο. 

Ο επικεφαλής της διεθνούς υπηρεσίας, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, τόνισε ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων είναι απαράδεκτη, ανεξάρτητα από το σημείο όπου πραγματοποιείται.

Yπογράμμισε ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια και την προστασία των εγκαταστάσεων, ενώ επανέλαβε την έκκλησή του για «μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση», προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ενός πυρηνικού ατυχήματος.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο ΔΟΑΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση γύρω από πυρηνικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, καθώς η στρατιωτική δραστηριότητα κοντά σε πυρηνικούς σταθμούς έχει επανειλημμένα προκαλέσει ανησυχίες για την ασφάλεια.

Ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ βρίσκεται στη νοτιοδυτική Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σε μια περιοχή που έχει βρεθεί στο επίκεντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων.

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