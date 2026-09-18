Σε ένα κρίσιμο δίλημμα βρίσκονται χιλιάδες οφειλέτες του ΕΦΚΑ, καθώς καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στη ρύθμιση των 72 δόσεων και στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Η πρώτη λύση είναι απλούστερη, αλλά αφορά συγκεκριμένες οφειλές και δεν προβλέπει «κούρεμα». Ο εξωδικαστικός, από την άλλη, μπορεί να προσφέρει έως 240 δόσεις, όμως η τελική πρόταση εξαρτάται από το εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη.

Το ενδιαφέρον για τον εξωδικαστικό εμφανίζεται αυξημένο. Συνολικά έχουν υποβληθεί 97.614 αιτήσεις για χρέη προς τα Ταμεία, ενώ περισσότερες από 60.000 ρυθμίσεις παραμένουν ενεργές και περίπου 3.600 έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Παράλληλα, περίπου 34.000 ρυθμίσεις έχουν χαθεί.

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