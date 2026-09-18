Σοφία Βεργκάρα: Απίστευτο, ο γιος της Μανόλο έγινε... 35 ετών!

Η ιδιαίτερα τούρτα... μπακλαβά που έσβησε

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Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο γιος της Σοφία Βεργκάρα, Μανόλο, γιόρτασε τα 35α γενέθλιά του με τούρτα-μπακλαβά.
  • Η Βεργκάρα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη γιορτή στον λογαριασμό της στο Instagram.
  • Στις φωτογραφίες φαίνονται μητέρα και γιος να ποζάρουν χαμογελαστοί.
  • Η ηθοποιός ανέβασε και παλαιότερη φωτογραφία από τα παιδικά χρόνια του Μανόλο.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Βεργκάρα εξέφρασε την αγάπη της για τον γιο της.

Ο γιος της Σοφία Βεργκάρα, Μανόλο, γιόρτασε τα 35α γενέθλιά του με μια μεγάλη τούρτα-μπακλαβά, με τη Λατίνα σταρ να μοιράζεται εικόνες από τη γιορτή στον λογαριασμό της στο Instagram. Στα στιγμιότυπα που ανέβασε, φαίνονται μητέρα και γιος να ποζάρουν χαμογελαστοί, ενώ στο τραπέζι ξεχωρίζουν τόσο το ιδιαίτερο γλυκό όσο και πιατέλες με σιροπιαστά. 

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Η ανάρτηση της Σοφία Βεργκάρα έδωσε στους εκατομμύρια followers της μια εικόνα από τον οικογενειακό εορτασμό. Σε μία από τις φωτογραφίες, ο Μανόλο κάθεται μπροστά από την τούρτα-μπακλαβά, ενώ πίσω του στέκεται η ηθοποιός κρατώντας στην αγκαλιά της το σκυλάκι τους.

Η ανάρτηση της Σοφία Βεργκάρα

Γενέθλια Μανόλο με τούρτα-μπακλαβά

Η τούρτα που επέλεξαν για τα 35α γενέθλια του Μανόλο ήταν το στοιχείο που τράβηξε περισσότερο την προσοχή, καθώς επρόκειτο για μια τούρτα-μπακλαβά. Πάνω στο τραπέζι διακρίνονταν επίσης διάφορα σιροπιαστά γλυκά, συμπληρώνοντας το σκηνικό της γιορτής.

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Η Βεργκάρα δεν περιορίστηκε σε μία μόνο δημοσίευση για τα γενέθλια του γιου της. Πριν από τη φωτογραφία από τον εορτασμό, είχε ανεβάσει κι ένα παλαιότερο στιγμιότυπο με τον Μανόλο από τα παιδικά του χρόνια.

Η Σοφία Βεργκάρα πόσταρε παλιότερη φωτογραφία με τον Μανόλο

Η τρυφερή ανάρτηση της Σοφία Βεργκάρα στο Instagram

Στην παλαιότερη φωτογραφία, η ηθοποιός φαίνεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι, ενώ ο μικρός τότε Μανόλο, φορώντας πιτζάμες, κάθεται πάνω της. Οι δυο τους αγκαλιάζονται και χαμογελούν στον φακό. 

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Στη λεζάντα που συνόδευε τη συγκεκριμένη ανάρτηση, η Λατίνα σταρ έγραψε: «Χρόνια πολλά, Μάνο μου! Σε αγαπώωω».

Το 2015 η Σοφία Βεργκάρα απέκτησε το δικό της αστέρι στο Walk of Fame, έχοντας τον γιο της στο πλευρό της

Το 2015 η Σοφία Βεργκάρα απέκτησε το δικό της αστέρι στο Walk of Fame, έχοντας τον γιο της στο πλευρό της /Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

Με τις δύο αυτές αναρτήσεις, η hot Σοφία επέλεξε να συνδυάσει το παρόν με αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια του γιου της, καταγράφοντας δημόσια τον εορτασμό των 35ων γενεθλίων του.

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