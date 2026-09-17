Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για αιτήσεις

Ποιοι δικαιούνται έως 2.500 ευρώ - Η νέα προθεσμία

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Οικονομια
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για αιτήσεις φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος από 17 έως 22 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Δικαιούχοι είναι προπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.
  • Ετήσιο επίδομα 1.500 ευρώ για φοιτητές στην Αττική και Θεσσαλονίκη, 2.000 ευρώ για φοιτητές εκτός αυτών των περιοχών.
  • Φοιτητές που συγκατοικούν με άλλους προπτυχιακούς φοιτητές δικαιούνται 2.000 ευρώ, 2.500 ευρώ αν είναι εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης.
  • Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής με στοιχεία TAXISnet.

Νέα ευκαιρία έχουν οι φοιτητές που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 κατά την αρχική περίοδο υποβολής

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,  από σήμερα Πέμπτη  17 Σεπτεμβρίου 2026  έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το  στεγαστικό επίδομα  ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, για όσους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας (30/6/2026 - 31/7/2026).

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Η ανάρτηση Μητσοτάκη στο TikTok για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Οι δικαιούχοι και τα χρήματα 

Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με 1.500 ευρώ.

Το επίδομα ορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ για όσους φοιτούν σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Το ίδιο ποσό -δηλαδή 2.000 ευρώ- θα λάβουν και όσοι φοιτητές συγκατοικούν με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Υπό την προϋπόθεση βέβαια τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή να βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα. 

Αποκλειστικά στην περίπτωση δικαιούχου που φοιτά σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, το επίδομα ορίζεται στο ποσό των 2.500 ευρώ.
 

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