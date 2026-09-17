Νάξος: 16χρονη έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της

Στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 16χρονη, μετά από πτώση από την ταράτσα του σπιτιού της στη Νάξο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη επέστρεψε στο σπίτι της και λίγο αργότερα, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, έπεσε από την ταράτσα.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Νοσοκομείο Νάξου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά τραύματά της. Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Αθήνας, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της.

Η ανήλικη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της.

Παράλληλα, το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο κενό.