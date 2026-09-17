Νάξος: 16χρονη έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της

Νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια 16χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση από την ταράτσα του σπιτιού της στη Νάξο.
  • Η ανήλικη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Νοσοκομείο Νάξου και στη συνέχεια αεροδιακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας.
  • Η κατάσταση της 16χρονης είναι κρίσιμη αλλά σταθερή, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
  • Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες της πτώσης.
  • Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.

Στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 16χρονη, μετά από πτώση από την ταράτσα του σπιτιού της στη Νάξο.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη επέστρεψε στο σπίτι της και λίγο αργότερα, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, έπεσε από την ταράτσα. 

Το κορίτσι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Νοσοκομείο Νάξου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά τραύματά της. Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Αθήνας, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της. 

Η ανήλικη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της. 

Παράλληλα, το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο κενό.  

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