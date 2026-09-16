Τζένη Μελιτά - Σπύρος Μαργαρίτης: Επέστρεψαν στο ίδιο μέρος όπου παντρεύτηκαν, έχοντας δίπλα τους τους ίδιους ανθρώπους

Τρία χρόνια γάμου συμπληρώνουν σήμερα η Τζένη Μελιτά και ο Σπύρος Μαργαρίτης!

Σε μια κίνηση γεμάτη συμβολισμό, το ζευγάρι, που διατηρεί πάντα χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, γιόρτασε την ξεχωριστή αυτή επέτειο στο ίδιο μέρος όπου παντρεύτηκε, έχοντας ξανά στο πλευρό του τα ίδια αγαπημένα πρόσωπα.

Τζένη Μελιτά - Σπύρος Μαργαρίτης: Γιορτάζουν τρία χρόνια γάμου!

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες, γυρίζοντας τον χρόνο πίσω στην ημέρα του γάμου τους, στις 16 Σεπτεμβρίου 2023. Τότε, το ζευγάρι είχε ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Τρία χρόνια μετά, βρέθηκαν ξανά στον τόπο όπου αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης, δημιουργώντας άλλη μία δυνατή ανάμνηση.

Η Τζένη Μελιτά και ο γνωστός δημοσιογράφος τίμησαν δεόντως την επέτειό τους, διοργανώνοντας ένα συγκινητικό reunion με τους ίδιους καλεσμένους, οι οποίοι γιόρτασαν μαζί τους με την ίδια χαρά.

Η τρυφερή ανάρτηση της Τζένης Μελιτά

«16/09/23: Η ημέρα που παντρευτήκαμε! 16/09/26: 3 χρόνια μετά, το ΣΚ που μας πέρασε, βρεθήκαμε να γιορτάζουμε στο ίδιο μέρος που παντρευτήκαμε, με τους ίδιους φίλους που έχουμε γίνει πια οικογένεια, με την ίδια αμέτρητη αγάπη και ευγνωμοσύνη για όσα ζούμε και δημιουργούμε μαζί καθημερινά! Και στα επόμενα 3, 13, 23, 33… αγάπη μου @spiros.margar! 🤍», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Τζένη Μελιτά.