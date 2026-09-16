Τζένη Μελιτά: Γιορτάζει τρία χρόνια γάμου με τον Σπύρο Μαργαρίτη!

Η συμβολική κίνηση να επιστρέψουν στο μέρους, όπου παντρεύτηκαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.26 , 23:21 Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
16.09.26 , 23:05 Ελένη Τσολάκη: Εννέα χρόνια παντρεμένη με τον Παύλο Πετρουλάκη!
16.09.26 , 22:49 Διαρρήκτης έμπαινε σε Airbnb, έτρωγε, έκανε μπάνιο και έκλεβε αντικείμενα!
16.09.26 , 22:48 Κιμ Καρντάσιαν: Συμβολική αποζημίωση μόλις 1 ευρώ για τη ληστεία στο Παρίσι
16.09.26 , 22:25 Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
16.09.26 , 22:04 Μέση Ανατολή: Φουντώνει ο πόλεμος με επιθέσεις των Χούθι
16.09.26 , 22:02 Έφη Ρασσιά: Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς»... ρεπόρτερ στον Ευαγγελάτο!
16.09.26 , 22:01 Μαζωνάκης: «Στους γιατρούς πήγαιναν δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, πολιτικοί»
16.09.26 , 21:40 Opel: Το πρωτότυπο που θα δείξει το μέλλον της εταιρείας
16.09.26 , 21:34 Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης
16.09.26 , 21:28 Αποκάλυψη Star για Μαζωνάκη: Η έκθεση του έμπειρου αστυνομικού
16.09.26 , 21:12 Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις τιμές στην ενέργεια
16.09.26 , 20:52 Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Οι εικόνες από το ταξίδι της στη Λισαβόνα!
16.09.26 , 20:40 ΦΙΛΠΑ: 21ο Concours D’ Elegance “Robert Smith”
16.09.26 , 20:33 Τζένη Μελιτά: Γιορτάζει τρία χρόνια γάμου με τον Σπύρο Μαργαρίτη!
Μαζωνάκης: Το κελί της γιατρού στον Κορυδαλλό - Αντιδρούν οι κρατούμενες
Μαζωνάκης: «Στους γιατρούς πήγαιναν δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, πολιτικοί»
Έφη Ρασσιά: Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς»... ρεπόρτερ στον Ευαγγελάτο!
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Αποκάλυψη Star για Μαζωνάκη: Η έκθεση του έμπειρου αστυνομικού
Θάνατος Μαζωνάκη: Η προειδοποίηση αστυνομικού - «Πείτε την αλήθεια»
Η Βάσω Μαζωνάκη στoν τάφο του αδελφού της - «Δώστε μου λίγο χρόνο»
Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
6-6-6 walking challenge: Η τάση στο περπάτημα που αξίζει να δοκιμάσεις
Καραβοκύρη για υπνωτιστή Μαζωνάκη - Η βιωματική εμπειρία της δημοσιογράφου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Μελιτά - Σπύρος Μαργαρίτης: Επέστρεψαν στο ίδιο μέρος όπου παντρεύτηκαν, έχοντας δίπλα τους τους ίδιους ανθρώπους

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζένη Μελιτά και ο Σπύρος Μαργαρίτης γιορτάζουν τρία χρόνια γάμου.
  • Η επέτειος γιορτάστηκε στο ίδιο μέρος όπου παντρεύτηκαν, με αγαπημένα πρόσωπα.
  • Η Τζένη μοιράστηκε φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους, 16 Σεπτεμβρίου 2023.
  • Το ζευγάρι διοργάνωσε reunion με τους ίδιους καλεσμένους για την επέτειο.
  • Η Τζένη εξέφρασε την αγάπη και ευγνωμοσύνη της για τη ζωή που δημιουργούν μαζί.

Τρία χρόνια γάμου συμπληρώνουν σήμερα η Τζένη Μελιτά και ο Σπύρος Μαργαρίτης!

Τζένη Μελιτά: Οι ευχές στον σύζυγό της, Σπύρο Μαργαρίτη για τα γενέθλιά του

Σε μια κίνηση γεμάτη συμβολισμό, το ζευγάρι, που διατηρεί πάντα χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, γιόρτασε την ξεχωριστή αυτή επέτειο στο ίδιο μέρος όπου παντρεύτηκε, έχοντας ξανά στο πλευρό του τα ίδια αγαπημένα πρόσωπα.

Τζένη Μελιτά - Σπύρος Μαργαρίτης: Γιορτάζουν τρία χρόνια γάμου!

Τζένη Μελιτά - Σπύρος Μαργαρίτης: Γιορτάζουν τρία χρόνια γάμου!

Τζένη Μελιτά: Συγκινήθηκε όταν άκουσε στον «αέρα» ποίημα του πατέρα της

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες, γυρίζοντας τον χρόνο πίσω στην ημέρα του γάμου τους, στις 16 Σεπτεμβρίου 2023. Τότε, το ζευγάρι είχε ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Τρία χρόνια μετά, βρέθηκαν ξανά στον τόπο όπου αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης, δημιουργώντας άλλη μία δυνατή ανάμνηση.

Η Τζένη Μελιτά και ο γνωστός δημοσιογράφος τίμησαν δεόντως την επέτειό τους, διοργανώνοντας ένα συγκινητικό reunion με τους ίδιους καλεσμένους, οι οποίοι γιόρτασαν μαζί τους με την ίδια χαρά.

 

Η τρυφερή ανάρτηση της Τζένης Μελιτά

«16/09/23: Η ημέρα που παντρευτήκαμε! 16/09/26: 3 χρόνια μετά, το ΣΚ που μας πέρασε, βρεθήκαμε να γιορτάζουμε στο ίδιο μέρος που παντρευτήκαμε, με τους ίδιους φίλους που έχουμε γίνει πια οικογένεια, με την ίδια αμέτρητη αγάπη και ευγνωμοσύνη για όσα ζούμε και δημιουργούμε μαζί καθημερινά! Και στα επόμενα 3, 13, 23, 33… αγάπη μου @spiros.margar! 🤍», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Τζένη Μελιτά.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΕΝΗ ΜΕΛΙΤΑ
 |
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
Celebrities & Gossip Νεα
Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
Ελένη Τσολάκη - Παύλος Πετρουλάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Τσολάκη: Εννέα χρόνια παντρεμένη με τον Παύλο Πετρουλάκη!
Κιμ Καρντάσιαν
Celebrities & Gossip Νεα
Κιμ Καρντάσιαν: Συμβολική αποζημίωση μόλις 1 ευρώ για τη ληστεία στο Παρίσι
Δέσποινα Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
Έφη Ρασσιά: Άφησε Την Υποκριτική Κι Έγινε Ρεπόρτερ
Celebrities & Gossip Νεα
Έφη Ρασσιά: Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς»... ρεπόρτερ στον Ευαγγελάτο!
Ελεωνόρα Ζουγανέλη
Celebrities & Gossip Νεα
Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Οι εικόνες από το ταξίδι της στη Λισαβόνα!
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Καραβοκύρη για υπνωτιστή Μαζωνάκη - Η βιωματική εμπειρία της δημοσιογράφου
Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινεί Η Στιχουρχός Ελένη Γιαννατσούλια
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Γιαννατσούλια για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήταν μια κατηγορία μόνος του»
Μάργκοτ Ρόμπι - Μπράντλεϊ Κούπερ
Celebrities & Gossip Νεα
Μάργκοτ Ρόμπι - Μπράντλεϊ Κούπερ: Το παθιασμένο... φιλί στη Γαλλική Ριβιέρα
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top