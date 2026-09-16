Αποκάλυψη Star για Μαζωνάκη: Η έκθεση του έμπειρου αστυνομικού

Αγνόησαν τις τιμές της πίεσης - Οι γιατροί τον άφησαν ανεπίβλεπτο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η έκθεση αστυνομικού αποκαλύπτει σοβαρά ιατρικά λάθη στη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη, που καταγράφηκαν σε υπολογιστή.
  • Οι γιατροί αγνόησαν τις ανησυχητικές τιμές φλεβικής πίεσης του Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
  • Η προφυλακισμένη γιατρός δεν αντέδρασε στις προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αφήνοντας τον ασθενή ανεπίβλεπτο.
  • Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γιατροί δεν σταμάτησαν τη θεραπεία παρά τις σοβαρές προειδοποιήσεις.
  • Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία για άλλους ασθενείς που υποβάλλονται σε παρόμοιες θεραπείες.

Αποκλειστικά την έκθεση του έμπειρου αστυνομικού που εξέτασε τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης του Γιώργου Μαζωνάκη από το Ιατρείο του Κολωνακίου παρουσίασε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και η Βαλεντίνα Καραγεωργίου. Τα κραυγαλέα ιατρικά λάθη των γιατρών καταγράφηκαν σε αρχείο υπολογιστή και αποτελούν αδιάσειστα στοιχεία.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο γιατρός του έκανε ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι»

Το αρχείο-κλειδί με τις μετρήσεις των ζωτικών οργάνων του δημοφιλούς τραγουδιστή είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, που στα χέρια των έμπειρων αστυνομικών των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. ξεκλειδώνει οριστικά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα διαγράμματα και οι πίνακες είναι αποκαλυπτικοί και άκρως ενοχοποιητικοί.

Πώς λειτουργεί το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης - Δείτε βίντεο

Γιώργος Μαζωνάκης: Αγνόησαν τις τιμές της πίεσης 

Όπως αποκάλυψε το Star, οι τιμές της φλεβικής πίεσης του Γιώργου Μαζωνάκη καταγράφονταν λεπτό προς λεπτό από πιεσόμετρο και τα στοιχεία αποθηκεύονταν στον υπολογιστή. Ο έμπειρος αστυνομικός κατάλαβε αμέσως μεγάλη άνοδο της φλεβικής πίεσης σε όλα τα στάδια της θεραπείας. Η προφυλακισμένη γιατρός δεν έδωσε ποτέ σημασία στην πίεσή του, που σκαρφάλωνε στον Θεό.

«Η φλεβική πίεση μπορεί να ανεβαίνει γιατί δίνουμε παραπάνω υγρά ή γιατί δεν δουλεύει καλά η καρδιά. Αν εκείνη την ώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μια αρρυθμία, η οποία προκαλούσε αιμοδυναμική αστάθεια, οι φλεβικές πιέσεις θα ανέβαιναν. Όταν κάποιος κάνει πλασμαφαίρεση, πρέπει να επιβλέπεται καρδιογραφικά, αιμοδυναμικά, να βλέπουν ηλεκτρολύτες, pH, ποια είναι η προθρομβωτική του τάση», σχολίασε ο  καρδιολόγος Μανώλης Καλλίστρατος. 

Αποκάλυψη Star για Μαζωνάκη: Η έκθεση του έμπειρου αστυνομικού

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι γιατροί τον άφησαν ανεπίβλεπτο

Ο συναγερμός χτυπούσε μανιασμένα. Όπως λέει η επίσημη έκθεση των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ., προειδοποίησε 5 φορές τη γιατρό:

  • στις 14:25:32
  • στις 14:26:32
  • στις 15:23:09
  • στις 15:45:10
  • στις 15:45:26

Δεν ασχολήθηκε κανείς, είχαν κατά πάσα πιθανότητα τον ασθενή ανεπιτήρητο, μόνο και αβοήθητο. Η γιατρός πίστευε, προφανώς, ότι έφταιγαν τα σωληνάκια του μηχανήματος.

Όμως σύμφωνα με το εγχειρίδιο του μηχανήματος, με την αυξημένη φλεβική πίεση, το αλάρμ 9 δηλαδή, η φλεβική πίεση υπερβαίνει το μέγιστο καθορισμένο όριο. Πιθανή αιτία: Τσάκισμα, θρόμβωση ή κλειστός σφιγκτήρας στο τμήμα μεταξύ της παγίδας φυσαλίδων και της γραμμής φλεβικής επιστροφής. Εντοπίστε και απομακρύνετε τυχόν εμπόδιο που προκαλεί αυτή τη θετική πίεση. Εάν είναι απαραίτητο, αυξήστε το όριο συναγερμού της μέγιστης φλεβικής πίεσης ή μειώστε τη ροή του αίματος.

Γιώργος Μαζωνάκης: Δε σταμάτησαν αμέσως τη θεραπεία

Οι γιατροί αγνόησαν βασικές ιατρικές προειδοποιήσεις, που λένε ότι η φλεβική πίεση μπορεί να σημαίνει ότι ο οργανισμός δεν μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε μεταβολή στο αίμα, την πλασμαφαίρεση δηλαδή.

«Πολλές φορές το σήμα που ανιχνεύει το μηχάνημα μπορεί να είναι αποτέλεσμα κάποιας παθολογικής κατάστασης του ασθενούς. Δηλαδή, ένας ασθενής που ρίχνει πολύ την πίεσή του, κάνει μια σοβαρή υπόταση, θα δυσκολέψει τη ροή του αίματος μέσα στο κύκλωμα, οπότε το μηχάνημα θα μας δώσει το σήμα ότι αυτή τη στιγμή έχω πολύ χαμηλή ροή, οπότε κοίταξε τι συμβαίνει», τόνισε η Επιμελήτρια Α’ στην Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού «Λαϊκό Νοσοκομείο», Ελένη Κάψια. 

Τα αδιάσειστα στοιχεία του εγκληματικού ιατρικού λάθους προκαλούν οργή για τις εγκληματικές παραλείψεις και προβληματίζουν όσους έχουν υποβληθεί σε ανάλογες θεραπείες σε χώρο μη νοσοκομειακό.

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