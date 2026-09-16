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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η προφυλακισμένη ιατρός για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αρχικά πίστευε ότι μπορεί να ξεφύγει με ψέματα.
  • Αστυνομικός προειδοποίησε την ιατρό να πει την αλήθεια, καθώς η Ασφάλεια μπορεί να βρει την πραγματικότητα.
  • Η ιατρός ισχυρίστηκε ότι ο Μαζωνάκης έφτασε καθυστερημένα στο ιατρείο και η διαδικασία δεν είχε ξεκινήσει.
  • Μετά την παρουσίαση των πραγματικών δεδομένων από την Ασφάλεια, η ιατρός άλλαξε στάση και παραδέχθηκε ότι έκρυψε πληροφορίες.
  • Η ιατρός δήλωσε ότι ο φόβος και η ταραχή την οδήγησαν να αποκρύψει κάποια στοιχεία.

Πληροφορίες για τη στάση της προφυλακισμένης ιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τις πρώτες ημέρες, όταν νόμιζε ότι με ψέματα μπορεί να την γλιτώσει μετέδωσε η αστυνομική συντάκτρια Κατερίνα Μαστραντωνάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα. 

Μαζωνάκης: Τι είπε ο υπνοθεραπευτής για τη σχέση τους και τη φωτογραφία

Ο έμπειρος αξιωματικός της Ασφάλειας, της είπε «πες την αλήθεια γιατί θα την βρούμε μόνοι μας», εκείνη όμως νόμιζε ότι μπορεί να κοροϊδεύσει. 

H προειδοποίηση του αξιωματικού της ΕΛΑΣ στη γιατρό

H προειδοποίηση του αξιωματικού της ΕΛΑΣ στη γιατρό

Όπως εξήγησε η Κ. Μαστραντωνάκη για το τι συνέβη στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κυψέλης, η πρώτη κουβέντα που άκουσε από τον προϊστάμενο της Ασφάλειας Αθηνών ήταν μια ξεκάθαρη προειδοποίηση: «Προσέξτε καλά μην μας πείτε ψέματα. Εμείς μπορούμε να βρούμε την αλήθεια και τα πράγματα για εσάς θα είναι πολύ δύσκολα μετά». 

Ελένη Γιαννατσούλια για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήταν μια κατηγορία μόνος του»

Τα λόγια του τα αγνόησε. Ισχυρίστηκε κατηγορηματικά πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε με καθυστέρηση στο ιατρείο και πως η ιατρική διαδικασία δεν είχε καν ξεκινήσει. 

Όταν ο έμπειρος αξιωματικός της Ασφάλειας –ο οποίος διαθέτει και πτυχίο Νομικής– έβαλε στο τραπέζι τα πραγματικά δεδομένα, στράφηκε προς το μέρος της και της είπε: «Είδατε που σας το είπα από την αρχή; Εμείς βρήκαμε την αλήθεια και τώρα είστε πλέον υπό κράτηση». 

Αξιωματικός ΕΛΑΣ στη γιατρό: Είστε υπό κράτηση

Αξιωματικός ΕΛΑΣ στη γιατρό: Είστε υπό κράτηση  

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός ξεκίνησε απεργία πείνας στη ΓΑΔΑ

Η στάση της γιατρού άλλαξε πλήρως. Έσκυψε το κεφάλι, καρφώνοντας το βλέμμα της στο πάτωμα, και ψιθύρισε τη δική της δικαιολογία: «Φταίει ο φόβος μου και η ταραχή μου. Γι' αυτό σας έκρυψα κάποια πράγματα».

Πώς δικαιολόγησε η γιατρός ότι είπε ψέματα για τον θάνατο Μαζωνάκη

Πώς δικαιολόγησε η γιατρός ότι είπε ψέματα για τον θάνατο Μαζωνάκη  

Από εκείνη την ώρα, η εικόνα της άλλαξε δραματικά. 
 

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ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗ
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ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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