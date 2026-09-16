Πληροφορίες για τη στάση της προφυλακισμένης ιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τις πρώτες ημέρες, όταν νόμιζε ότι με ψέματα μπορεί να την γλιτώσει μετέδωσε η αστυνομική συντάκτρια Κατερίνα Μαστραντωνάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Ο έμπειρος αξιωματικός της Ασφάλειας, της είπε «πες την αλήθεια γιατί θα την βρούμε μόνοι μας», εκείνη όμως νόμιζε ότι μπορεί να κοροϊδεύσει.

H προειδοποίηση του αξιωματικού της ΕΛΑΣ στη γιατρό

Όπως εξήγησε η Κ. Μαστραντωνάκη για το τι συνέβη στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κυψέλης, η πρώτη κουβέντα που άκουσε από τον προϊστάμενο της Ασφάλειας Αθηνών ήταν μια ξεκάθαρη προειδοποίηση: «Προσέξτε καλά μην μας πείτε ψέματα. Εμείς μπορούμε να βρούμε την αλήθεια και τα πράγματα για εσάς θα είναι πολύ δύσκολα μετά».

Τα λόγια του τα αγνόησε. Ισχυρίστηκε κατηγορηματικά πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε με καθυστέρηση στο ιατρείο και πως η ιατρική διαδικασία δεν είχε καν ξεκινήσει.

Όταν ο έμπειρος αξιωματικός της Ασφάλειας –ο οποίος διαθέτει και πτυχίο Νομικής– έβαλε στο τραπέζι τα πραγματικά δεδομένα, στράφηκε προς το μέρος της και της είπε: «Είδατε που σας το είπα από την αρχή; Εμείς βρήκαμε την αλήθεια και τώρα είστε πλέον υπό κράτηση».

Αξιωματικός ΕΛΑΣ στη γιατρό: Είστε υπό κράτηση

Η στάση της γιατρού άλλαξε πλήρως. Έσκυψε το κεφάλι, καρφώνοντας το βλέμμα της στο πάτωμα, και ψιθύρισε τη δική της δικαιολογία: «Φταίει ο φόβος μου και η ταραχή μου. Γι' αυτό σας έκρυψα κάποια πράγματα».

Πώς δικαιολόγησε η γιατρός ότι είπε ψέματα για τον θάνατο Μαζωνάκη

Από εκείνη την ώρα, η εικόνα της άλλαξε δραματικά.

