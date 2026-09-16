Συμβολική αποζημίωση ύψους 1 ευρώ επιδίκασε γαλλικό δικαστήριο στην Κιμ Καρντάσιαν για τη ληστεία που υπέστη στο Παρίσι το 2016, όταν ένοπλοι εισέβαλαν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, την ακινητοποίησαν κι άρπαξαν κοσμήματα αξίας άνω των 6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ίδια είχε ζητήσει ακριβώς αυτό το ποσό, επιδιώκοντας δικαστική αναγνώριση της ευθύνης των δραστών και της ψυχικής οδύνης που υπέστη κι όχι οικονομικό όφελος.

Η υπόθεση αφορά την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 3ης Οκτωβρίου 2016, κατά την περίοδο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Άνδρες μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς εισέβαλαν στο Hôtel de Pourtalès, όπου έμενε η τηλεπερσόνα, την έδεσαν, την απείλησαν με όπλο και στη συνέχεια διέφυγαν με τα πολύτιμα αντικείμενά της.

Ανάμεσα στα κλοπιμαία βρισκόταν και το δαχτυλίδι αρραβώνων της, αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων, δώρο του τότε συζύγου της, Κάνιε Γουέστ. Το μεγαλύτερο μέρος των κοσμημάτων δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Η απόφαση για την αποζημίωση της Κιμ Καρντάσιαν

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της Καρντάσιαν για συμβολική αποζημίωση ενός ευρώ. Το ίδιο ποσό επιδικάστηκε και στη φίλη και στιλίστριά της, Σιμόν Χαρούς, η οποία βρισκόταν επίσης στο ξενοδοχείο όταν έγινε η ληστεία.

Διαφορετική ήταν η δικαστική κρίση για τον τότε ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου. Είχε ζητήσει περίπου 500.000 ευρώ και του επιδικάστηκαν 109.516 ευρώ, δηλαδή περίπου 110.000 ευρώ, για την ψυχική οδύνη που υπέστη, σύμφωνα και με τον δικηγόρο του. Το ξενοδοχείο έλαβε επιπλέον αποζημίωση 50.000 ευρώ.

Η Καρντάσιαν είχε καταθέσει ότι, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, πίστεψε πως δεν θα επιζούσε. Στο δικαστήριο το 2025 περιέγραψε τον φόβο ότι οι ληστές θα τη σκότωναν, ενώ είχε αναφερθεί και στον κίνδυνο να τη βιάσουν. Οι δράστες την είχαν δέσει με καλώδια και κολλητική ταινία και την είχαν αφήσει στο μπάνιο του δωματίου, από όπου κατάφερε τελικά να απελευθερωθεί και να ζητήσει βοήθεια.

Οι καταθέσεις και το τραύμα από τη ληστεία στο Παρίσι

Στις δικαστικές διαδικασίες του 2025, η Καρντάσιαν περιέγραψε πώς η εμπειρία εκείνης της νύχτας άλλαξε τη ζωή της. Μετά τη ληστεία, περιόρισε τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αποκάλυπταν τις μετακινήσεις της ή προέβαλλαν αντικείμενα μεγάλης αξίας και ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας για την ίδια και την οικογένειά της.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, απευθύνθηκε στον Αομάρ Αΐτ Κεντάς, τον οποίο οι Αρχές θεωρούσαν έναν από τους βασικούς οργανωτές της ληστείας, λέγοντας: «Σε συγχωρώ, αλλά αυτό δεν αλλάζει το συναίσθημα, το τραύμα και το γεγονός ότι η ζωή μου άλλαξε για πάντα».

Σε άλλη αναφορά για την ίδια κατάθεση επισημάνθηκε ότι είχε πει πως είχε συγχωρέσει τον «εγκέφαλο» της ληστείας, Αομάρ Κιντάς, αλλά είχε τονίσει πως αυτό δεν θα διαγράψει το τραύμα από τα όσα έζησε.

Οσα έκρινε το δικαστήριο

Ο Αομάρ Αΐτ Κεντάς καταδικάστηκε, σύμφωνα με το ένα δημοσίευμα, σε οκτώ χρόνια φυλάκισης, με πέντε από αυτά να έχουν ανασταλεί. Στο δεύτερο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Κιντάς καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών. Και στις δύο περιπτώσεις καταγράφεται ότι ακόμη επτά κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι.

Παρά τις καταδίκες, κανένας από τους καταδικασθέντες δεν οδηγήθηκε εκ νέου στη φυλακή. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον χρόνο που είχαν ήδη περάσει σε προσωρινή κράτηση, την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους, καθώς και το μεγάλο διάστημα που μεσολάβησε από τη ληστεία μέχρι τη δίκη.

Λόγω της προχωρημένης ηλικίας αρκετών κατηγορουμένων, γαλλικά μέσα είχαν χαρακτηρίσει την ομάδα ως «ληστές παππούδες». Η υπόθεση είχε προκαλέσει διεθνή αίσθηση και καταγράφηκε ως μία από τις σημαντικότερες κλοπές κοσμημάτων από ιδιώτη στη Γαλλία τις τελευταίες δεκαετίες.

Γιατί η αποζημίωση ήταν μόλις 1 ευρώ

Η επιλογή της Κιμ Καρντάσιαν να ζητήσει μόνο 1 ευρώ είχε σαφή στόχο: να υπάρξει επίσημη δικαστική αναγνώριση για όσα συνέβησαν στο Παρίσι και για τις συνέπειες που είχαν στην προσωπική και δημόσια ζωή της. Το ποσό ήταν συμβολικό, όμως η απόφαση αποτύπωσε δικαστικά την ευθύνη για μια ληστεία που συνεχίζει να τη συνοδεύει σχεδόν μια δεκαετία μετά.