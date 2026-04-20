Ποιες διάσημες αδερφές είναι τα κοριτσάκια της φωτογραφίας;

Η Κιμ Καρντάσιαν εδώ και λίγους μήνες είναι ζευγάρι με τον Χάμιλτον/ βίντεο από Breakfast@Star

Σας θυμίζουν κάτι τα κοριτσάκια που ποζάρουν με χάρη και μπρίο στον φωτογραφικό φακό; Κι όμως σήμερα είναι δύο παγκοσμίως διάσημες τηλεπερσόνες.

H Κόρτνεϊ

Πρόκειται για την Κιμ Καρντάσιαν και την αδερφή της Κόρτνεϊ.Αφορμή για να μας δείξει η Κιμ πώς ήταν μικρές ήταν τα γενέθλια της Κόρτνεϊ η οποία και έγινε 47 ετών.

H oικογένεια Καρντάσιαν πέρασε το Πάσχα μαζί

Οι δύο διάσημες κυρίες που έγιναν γνωστές μέσα από το ριάλιτι "Keeping Up with the Kardashians” το οποίο μπορούσε κάποιος να το παρακολουθήσει και σε 24ωρη βάση και έδειχνε πως περνούσε τη μέρα της όλη η οικογένεια Καρντάσιαν από το πρωί που θα ξυπνούσε μέχρι το βράδυ που θα ξαναπήγαινε για ύπνο, είναι ιδιαίτερα αγαπημένες όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με τις υπόλοιπες τρεις αδερφές τους, την Κλόε που είναι η μικρότερη, την Κένταλ που ασχολείται με το μόντελινγκ, και την Κάιλι που είναι επιχειρηματίας και δραστηριοποιείται στον χώρο των καλλυντικών.

Οι πέντε αδερφές αν και έχουν φτιάξει πλέον τις δικές τους οικογένειες και έχουν κάνει παιδιά, διατηρούν συχνές επαφές και κάνουν πράγματα που τους ευχαριστούν.

Ο γάμος της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ

Η Κιμ Καρντάσιαν που πλέον εκτός από τηλεπερσόνα είναι και επιχειρηματίας έχει αποκτήσει από τον πρώην σύζυγό της τέσσερα παιδιά: τη 12χρονη North West, τον 10χρονο Saint West, τον 8χρονο Chicago West, τον οποίο απέκτησε με παρένθετη μητέρα, και τον μικρότερο τον 6χρονο Psalm West τον οποίο επίσης απέκτησε με παρένθετη μητέρα. Με τον Κάνιε Γουέστ χώρισαν το 2022.

Η Κιμ Καρντάσιαν τους τελευταίους μήνες έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή καθώς διατηρεί δεσμό με τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον τον οποίο γνώρισε μέσω του συζύγου της καθώς υπήρξαν για χρόνια φίλοι.

Το ζευγάρι μάλιστα πριν από λίγες μέρες δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στο οποίο εμμέσως πλην σαφώς επιβεβαίωναν και οι δύο τη σχέση τους: Ο Χάμιλτον οδηγούσε μια Ferrari στο Τόκιο έχοντας ως συνεπιβάτιδα την επιχειρηματία.

Τον ίδιο μήνα εθεάθησαν μαζί στο φεστιβάλ Coachella αλλά και στο γνωστό εστιατόριο Nobu Malibu.