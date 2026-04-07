Ποιο διάσημο ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του ανεβάζοντας βίντεο;

Το ζευγάρι είχε απαθανατιστεί να κάνει διακοπές μαζί/ βίντεο από meganews

Μπορεί εδώ και καιρό ο φωτογραφικός φακός να τους έχει απαθανατίσει πολλές φορές μαζί ωστόσο τώρα ήρθε η στιγμή να επιβεβαιώσουν οι ίδιοι πως κάτι τρέχει μεταξύ τους. Ο λόγος για την Κιμ Καρντάσιαν και τον επτά φορές πρωταθλητή της Formula 1 Lewis Hamilton.

H επιβεβαίωση της σχέσης ήρθε μέσα από ένα βίντεο στα social media όπου ο Hamilton οδηγεί μια κόκκινη Ferrari F40 στον φημισμένο χώρο στάθμευσης Daikoku στο Τόκιο έχοντας ως συνοδηγό τη γνωστή τηλεπερσόνα.

Η Αμερικανίδα επιχειρηματίας που ηγείται της επιτυχημένης εταιρείας εσωρούχων και ένδυσης SKIMS, και παραδίδει και μαθήματα επιχειρηματικότητας μέσα από την πλατφόρμα MasterClass, φορούσε ένα λευκό ζιβάγκο και αποθέωνε τον καλό της για τους ελιγμούς του.

Kιμ Καρντάσιαν/ φωτογραφία από apimages

Η σχέση της Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον ήταν για αρκετά χρόνια φίλοι από το 2014. Φωτογραφήθηκαν μαζί για πρώτη φορά στα βραβεία GQ Men of the Year στο Λονδίνο, όπου η Κιμ συνοδευόταν από τον τότε σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.

Ο Χάμιλτον και ο Κάνιε Γουέστ ήταν πολύ στενoί φίλοι. Μάλιστα ο πρώην σύζυγος της Κιμ είχε καλέσει το Πάσχα του 2015 τον πρωταθλητή της Formula 1 για να το περάσουν όλοι μαζί.

Τον Φεβρουάριο του 2026 στο Super Bowl, Κιμ και Λιουίς εμφανίστηκαν μαζί πυροδοτώντας τις φήμες πως είναι ζευγάρι.

