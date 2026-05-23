Γερμανία: Σύγκρουση Τραμ Με Πάνω Από 50 Τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στη Γερμανία, μετά τη σύγκρουση δύο συρμών του τραμ που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δεκάδων επιβατών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) σε πολυσύχναστη διασταύρωση του Ντίσελντορφ. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν περισσότεροι από 50 άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους χρειάστηκε να νοσηλευθούν.

At Least 28 People Hospitalized After Streetcars Crash in 'Head-on' Collision https://t.co/NfKV3Tz1Fq — People (@people) May 23, 2026

Συνολικά 28 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 28 άλλοι, οι οποίοι είχαν τραυματιστεί ελαφρότερα, δέχθηκαν επιτόπου ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της πυροσβεστικής.

Bei einem Frontal-Zusammenstoß zweier Rheinbahnen an der Kreuzung Berliner Allee/Graf-Adolf-Straße in Düsseldorf am Samstagmittag gab es 30 Verletzte. Der Grund für den Crash ist unklar.https://t.co/QQUUKuncgU — Andreas Phieler (@ap_tweety) May 23, 2026

Τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά και η αστυνομία άρχισε έρευνα.