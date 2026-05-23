Στο LINGO του Σαββάτου, ο Νίκος Μουτσινάς καλωσόρισε τις τρεις νέες ομάδες, τονίζοντας ότι η ταχύτητα κι ο χρόνος είναι καθοριστικά στοιχεία για τη νίκη. Στο παιχνίδι συμμετέχουν η Ανθή με τη Μαρία, ο Κώστας με τον Στέργιο και η Λίνα με τη Χρυσάνθη.

Ξεκινώντας τις συστάσεις, ο παρουσιαστής μίλησε πρώτα με την Ανθή και τη Μαρία, οι οποίες είναι αδερφές με δύο χρόνια διαφορά. Η Μαρία είπε ότι της αρέσουν πολύ τα παιχνίδια και τα σταυρόλεξα, γεγονός που την παρακίνησε να δηλώσει συμμετοχή, με τον παρουσιαστή να της εύχεται καλή επιτυχία.

Στη συνέχεια, ο λόγος πήγε στον Κώστα και τον Στέργιο, οι οποίοι αποκαλύπτουν ότι η σχέση που τους συνδέει είναι πεθερός και γαμπρός. Ο Στέργιος είναι παντρεμένος με την κόρη του Κώστα εδώ και 18 χρόνια, κι οι δυο τους επιβεβαιώνουν ότι διατηρούν πολύ καλές σχέσεις και κάνουν παρέα.

Τέλος, ο παρουσιαστής παρουσίασε τη Λίνα και τη Χρυσάνθη, οι οποίες είναι συνάδελφοι και πολύ καλές φίλες. Μάλιστα, δίνουν ένα χιουμοριστικό LINGO τεσσάρων γραμμάτων στον παρουσιαστή για να περιγράψουν τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό της χώρας όπου εργάζονται, δηλαδή την ΑΑΔΕ, με τον παρουσιαστή να αστειεύεται ότι θα κόψει αυτό το απόσπασμα.

Η Λίνα κι η Χρυσάνθη ανάγκασαν τον Νίκο Μουτσινά να παίεξει... LINGO!

Ο πρώτος γύρος ξεκίνησε με την Ανθή και τη Μαρία, οι οποίες καλούνται να βρουν λέξεις τεσσάρων γραμμάτων. Η πρώτη λέξη ξεκίνησε από το γράμμα Άλφα. Δοκίμασαν τη λέξη «Αυγή», βρίσκοντας το γράμμα «Η» στη σωστή θέση, συνεχίζουν με τη λέξη «Ακτή» και τελικά βρίσκουν τη σωστή λέξη που είναι η «Ακμή», κερδίζοντας τα πρώτα εκατό ευρώ.

Η δεύτερη λέξη ξεκινά από το γράμμα «Μ». Οι παίκτριες ξεκινούν με τη λέξη «Μύγα», η οποία τους αποκαλύπτει ότι το «Α» είναι στη σωστή θέση. Μετά από μια λανθασμένη προσπάθεια με τη λέξη «Μωρά», δοκιμάζουν τη λέξη «Μετά», βρίσκοντας και το «Ε» και τελικά η Μαρία βρίσκει τη σωστή λέξη που είναι το «Μέσα», ανεβάζοντας το ποσό τους στα διακόσια ευρώ.

Η τρίτη λέξη ξεκινά από το γράμμα «Β». Δοκιμάζουν διαδοχικά τις λέξεις «Βέρα», «Βίδα», «Βίρα» και «Βίζα» χωρίς επιτυχία. Καθώς ο χρόνος τελειώνει, ο παρουσιαστής αναφέρει ότι ένιωθε πως η λέξη ήταν η «Βίλα», κάτι που αποδεικνύεται σωστό, όμως τα κορίτσια χάνουν αυτή τη λέξη και παραμένουν στα διακόσια ευρώ.

Ο γύρος για την Ανθή και τη Μαρία ολοκληρώνεται με την κρυφή λέξη. Ο παρουσιαστής τους δίνει το στοιχείο ότι έχει σχέση με το φτάρνισμα και την αλήθεια, ενώ στην οθόνη εμφανίζονται σταδιακά τα γράμματα «Φ»,«Α», «Σ», «Ν» και «Ε». Την τελευταία στιγμή, οι παίκτριες βρίσκουν τη λέξη «Φτάρνισμα», κερδίζοντας ακόμα εκατό ευρώ κι ολοκληρώνοντας τον πρώτο τους γύρο με επιτυχία.

