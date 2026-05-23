Διονύσης Αλέρτας: Πάρα πολύ δύσκολες ώρες για τον γνωστό pastry chef

Η σπαρακτική ανάρτηση - «Πήγες να τη βρεις»

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε παλιότερες δηλώσεις του Διονύση Αλέρτα στο Breakfast@Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Διονύσης Αλέρτας ανακοίνωσε τον θάνατο του πατέρα του μέσω social media.
  • Η ανάρτησή του ήταν συγκινητική, αποχαιρετώντας τον πατέρα του με λόγια αγάπης.
  • Η απώλεια αυτή έρχεται δύο χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας του.
  • Ο Αλέρτας εξέφρασε τη δυνατή σχέση που είχε με τους γονείς του.
  • Η ανάρτηση περιλάμβανε νοσταλγικά και τρυφερά μηνύματα για την οικογένεια.

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Διονύσης Αλέρτας, καθώς ο γνωστός pastry chef ανακοίνωσε μέσα από τα social media τον θάνατο του πατέρα του.

Διονύσης Αλέρτας: Βαρύ πένθος για τον pastry chef

Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση, ο ίδιος θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημόσια, συγκινώντας τους followers του με τα λόγια που έγραψε για τους γονείς του και τον δυνατό δεσμό που τους ένωνε.

Ο Διονύσης Αλέρτας είναι ένας από τους πιο γνωστούς pastry chef

Ο Διονύσης Αλέρτας είναι ένας από τους πιο γνωστούς pastry chef /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η απώλεια αυτή έρχεται δύο χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας του, γεγονός που έκανε τη συναισθηματική του φόρτιση ακόμη πιο έντονη.

Διονύσης Αλέρτας: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του

Ο Διονύσης Αλέρτας δημοσίευσε ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και νοσταλγία, αναφερόμενος στη σχέση των γονιών του αλλά και στη δική του ανάγκη να τους νιώθει πάντα μαζί. 

«Ακριβώς στα δύο χρόνια πήγες να την βρεις, βιάστηκες να πας και να συνεχίσεις να της σπας τα νεύρα όπως μόνο εσύ ήξερες… Αλλά και δυο χρόνια πολύ άντεξες μακριά της… Να ξέρεις ότι η μαμά ποτέ δε με ρώτησε ποιον αγαπάω πιο πολύ από τους δύο σας, γιατί μου έμαθε να αγαπάω και τους δύο το ίδιο. Πάντα ήσασταν αντικριστά. Δώστης ένα φιλί από εμένα», έγραψε.

Η ανάρτηση του Διονύση Αλέρτα
