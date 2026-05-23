Δύσκολες ώρες βιώνει ο Διονύσης Αλέρτας, καθώς ο γνωστός pastry chef ανακοίνωσε μέσα από τα social media τον θάνατο του πατέρα του.

Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση, ο ίδιος θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημόσια, συγκινώντας τους followers του με τα λόγια που έγραψε για τους γονείς του και τον δυνατό δεσμό που τους ένωνε.

Ο Διονύσης Αλέρτας είναι ένας από τους πιο γνωστούς pastry chef /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η απώλεια αυτή έρχεται δύο χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας του, γεγονός που έκανε τη συναισθηματική του φόρτιση ακόμη πιο έντονη.

Διονύσης Αλέρτας: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του

Ο Διονύσης Αλέρτας δημοσίευσε ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και νοσταλγία, αναφερόμενος στη σχέση των γονιών του αλλά και στη δική του ανάγκη να τους νιώθει πάντα μαζί.

«Ακριβώς στα δύο χρόνια πήγες να την βρεις, βιάστηκες να πας και να συνεχίσεις να της σπας τα νεύρα όπως μόνο εσύ ήξερες… Αλλά και δυο χρόνια πολύ άντεξες μακριά της… Να ξέρεις ότι η μαμά ποτέ δε με ρώτησε ποιον αγαπάω πιο πολύ από τους δύο σας, γιατί μου έμαθε να αγαπάω και τους δύο το ίδιο. Πάντα ήσασταν αντικριστά. Δώστης ένα φιλί από εμένα», έγραψε.

Η ανάρτηση του Διονύση Αλέρτα