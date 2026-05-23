Mικρολίμανο: Η επιστροφή - θρίλερ του «Τιτί» στην Ελλάδα μετά την Αλβανία

Ο 42χρονος κακοποιός γύρισε οπλισμένος και σκόρπισε τρόμο

To ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 42χρονος κακοποιός επέστρεψε στην Ελλάδα από την Αλβανία, όπου είχε διαφύγει μετά από ποινικές υποθέσεις.
  • Εμπλέκεται σε αιματηρό περιστατικό στο Μικρολίμανο, οπλισμένος με τρία όπλα και χειροβομβίδες.
  • Η αστυνομία τον αναγνώρισε και τον ακινητοποίησε μετά από καταδίωξη, τραυματίστηκε κατά τη σύλληψη.
  • Εκκρεμούν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που ξεπερνούν τα 73 χρόνια.
  • Εξετάζονται τα κίνητρα του και οι γυναίκες που τον συνόδευαν.

Στην Αλβανία είχε καταλήξει ο 42χρονος επικίνδυνος κακοποιός, μετά τη διαφυγή του από τη Διεύθυνση Μεταγωγών και τη μετακίνησή του μέσω Κύπρου. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα βρέθηκε ξανά στην Ελλάδα, οπλισμένος και εμπλεκόμενος στο αιματηρό περιστατικό στο Μικρολίμανο

Πειραιάς: Με βαρύ παρελθόν ο κακοποιός «Τίτι»​​​​​ που τραυματίσθηκε

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο 42χρονος, ο οποίος χρησιμοποιεί διαφορετικά ονόματα και ηλικίες, είχε εκδοθεί από τις κυπριακές αρχές στην Αλβανία, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν ποινικές υποθέσεις. 

Την ίδια περίοδο, τόσο η Ελλάδα όσο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχαν εκδώσει σε βάρος του ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα. 

Ο 42χρονος εξέτισε μέρος των ποινών του στην Αλβανία, ακόμη και υπό καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η έκδοσή του στην Ελλάδα. 

Οι αλβανικές αρχές φέρονται να ζητούσαν αποστολή μεταφρασμένων δικογραφιών, ώστε να εξετάσουν ενδεχόμενη εκδίκαση των υποθέσεων εκεί, διαδικασία που δεν προχώρησε. 

Μικρολίμανο: Η ανεξήγητη επιστροφή και ο νέος οπλισμός 

Παρά τις εκκρεμότητες και τα εντάλματα, ο 42χρονος επέστρεψε τελικά στη χώρα μας πριν από λίγους μήνες.  

Σύμφωνα με τις αρχές, «οπλίστηκε» βαριά και κινήθηκε ανεξέλεγκτα μέχρι τη στιγμή της αστυνομικής επιχείρησης στο Μικρολίμανο. Εκεί, λίγο έλειψε να χρησιμοποιήσει τον οπλισμό που έφερε πάνω του, προτού τραυματιστεί και ακινητοποιηθεί από τους αστυνομικούς. 

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. είχαν φτάσει στην περιοχή με όχημα και, περνώντας έξω από νυχτερινό κατάστημα, φέρονται να αναγνώρισαν τον καταζητούμενο. Αφού τον ακολούθησαν λίγα μέτρα, σταμάτησαν και κατέβηκαν από το όχημα, έχοντας γνώση του ποινικού του παρελθόντος. 

Μετά τον τραυματισμό του, ο 42χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» έχοντας τις αισθήσεις του, ενώ φέρει τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα στο ύψος του αυτιού. 

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν πάνω του τρία όπλα με γεμιστήρες έτοιμα προς χρήση, καθώς και χειροβομβίδες μέσα σε σακίδιο που είχε τοποθετηθεί δίπλα στο τραπέζι όπου βρισκόταν. 

Οι αρχές εξετάζουν τα κίνητρα και τις προθέσεις του, καθώς εγείρονται ερωτήματα για τον λόγο που είχε στην κατοχή του τόσο βαρύ οπλισμό. Παράλληλα, ερευνώνται δύο γυναίκες που βρίσκονταν μαζί του πριν από το περιστατικό. 

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του εκκρεμούν πολυετείς ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που ξεπερνούν συνολικά τα 73 έτη. 

Όπως έγινε γνωστό, ο 42χρονος είχε στο παρελθόν εμπλακεί σε σοβαρές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και ένοπλη απειλή κατά αστυνομικών, ενώ είχε διαφύγει στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνια. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Σαββατοκύριακου του Star 

 

