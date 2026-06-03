Market Pass: Ποιοι θα το πάρουν και πότε ξεκινάει

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Market Pass: Ποιοι Και Πότε Θα Το Πάρουν
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Market Pass θα εφαρμοστεί σε περίπου τέσσερις μήνες, με έναρξη τον Σεπτέμβριο 2026.
  • Η πρώτη πληρωμή στους δικαιούχους αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου.
  • Δικαιούχοι θα είναι νοικοκυριά που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από Μάρτιο 2024 και μετά.
  • Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνα νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία.
  • Προϋποθέσεις περιλαμβάνουν κοινωνικά και περιουσιακά κριτήρια για χαμηλά εισοδήματα.

Σε περίπου ένα τετράμηνο θα εφαρμοστεί το Market Pass που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για όσους ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Το νέο πρόγραμμα Market Pass 2026 αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, ενώ η πρώτη πληρωμή προς τους δικαιούχους τοποθετείται χρονικά στα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.

Στους βασικούς δικαιούχους του νέου κύκλου ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνονται νοικοκυριά που λαμβάνουν ή έλαβαν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ) από τον Μάρτιο του 2024 και μετά, είτε σε συνεχή είτε σε διακοπτόμενη βάση. Παράλληλα, στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνα νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία, καθώς και πολίτες με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα που καλύπτουν τα κοινωνικά και περιουσιακά κριτήρια.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Dnews.gr

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