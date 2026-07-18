Ίλιον: Στη φυλακή άστεγος που έμενε σε πυλωτή πολυκατοικίας

Σε 37 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ένας άστεγος άνδρας ο οποίος είχε κάνει κατάληψη σε πολυκατοικία στο Ίλιον. Όταν, μάλιστα η ιδιοκτήτρια του ζήτησε να φύγει ,εκείνος της επιτέθηκε λεκτικά και της πετούσε αντικείμενα ,σύμφωνα με την καταγγελία.

Ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά 10 ολόκληρους μήνες βρισκόταν ο κατηγορούμενος άνδρας,που δηλώνει άστεγος και άπορος, στην πυλωτή της πολυκατοικίας στο Ίλιον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Παρά τις διαρκείς προσπάθειες της ιδιοκτήτριας να απομακρυνθεί εκείνος δεν έφευγε, όπως αναφέρεται στην καταγγελία. Στην τελευταία, μάλιστα, ειδοποίηση την περασμένη εβδομάδα τα πράγματα βγήκαν εκτός ελέγχου.

«Tου ζήτησα να φύγει και τότε αυτός νευρίασε και άρχισε να με βρίζει και να με απειλεί φωνάζοντας φράσεις όπως “Θα σε πάρει ο χάρος, θα σε χαρακώσω στο πρόσωπο, θα σου βγάλω τα μάτια”. Παράλληλα μου πετούσε αντικείμενα με ορμή και μίσος. Φοβήθηκα πάρα πολύ», κατήγγειλε η ιδιοκτήτρια της πολυκατοικίας.

Ίλιον: «Κοιμάμαι στην πυλωτή γιατί είμαι άστεγος» - Σεσημασμένος ο κατηγορούμενος

Ο κατηγορούμενος στην πρώτη του κατάθεση είπε στις αρχές:

«Όντως κοιμάμαι στην πυλωτή της πολυκατοικίας τον τελευταίο καιρό, επειδή είμαι άστεγος και άπορος. Η κυρία έχει έρθει στο παρελθόν και μου έχει ζητήσει να φύγω από εκεί, αλλά δεν έχω πού να πάω. Όσο αφορά αυτά που έγιναν τίποτα δεν είναι αλήθεια, εγώ αντιλήφθηκα ότι κάτι συμβαίνει όταν με ξύπνησε ο αστυνομικός το πρωί».

Οι αρχές ανακάλυψαν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε παρελθόν, καθώς ήταν σεσημασμένος για ναρκωτικά και κλοπές, είχε αποφυλακιστεί με όρους το 2023, ένας εκ των οποίων ήταν να μένει στην Κεφαλονιά.

«Του είχε επιβληθεί ο όρος να διαμένει και να εμφανίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο Αστυνομικό Τμήμα στην Κεφαλονιά. Παρ’ όλα αυτά, εμφανίστηκε να βρίσκεται στην Αθήνα, παραβιάζοντας έτσι τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση. Ο αρχικός φόβος από την αρχή ήταν ότι δεν ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Όταν έμαθε ότι έχει και ποινικό παρελθόν, σαφώς και την τάραξε ακόμη περισσότερο», δήλωσε ο δικηγόρος της ιδιοκτήτριας, Γιώργος Καραπάνος.

Ο 40χρονος κάθισε στο εδώλιο του κατηγορούμενου για πέντε αδικήματα:

Διατάραξη οικιακής ειρήνης

Εξύβριση

Απειλή

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Παραβίαση περιορισμού διαμονής

Οδηγήθηκε και πάλι στη φυλακή, καθώς καταδικάστηκε σε 37 μήνες.

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