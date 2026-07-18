Το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου για την υπόθεση της Μarfin / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Τεχνολογία και επιστήμη κατάφεραν να «κατεβάσουν» τις μάσκες όσων συμμετείχαν στη δολοφονική επίθεση στη Marfin. Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτό.

Σημάδι-σημάδι, φωτογραφία-φωτογραφία και αντικείμενο-αντικείμενο, τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια συσχέτισαν άρρηκτα τα πρόσωπα που βρίσκονταν το μοιραίο μεσημέρι στην οδό Σταδίου με τους ανθρώπους που έκαναν διακοπές και εντοπίστηκαν σε ένα φωτογραφικό άλμπουμ.

Με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι μάσκες και τα καλυμμένα πρόσωπα αποκαλύφθηκαν, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες από το πόρισμα των εργαστηρίων.

Πρόκειται για τους ανθρώπους που κατηγορούνται ότι πυρπόλησαν την τράπεζα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Οι συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες και κάνουν λόγο για πόρισμα με ισχνά στοιχεία.

«Ρωτήθηκαν οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι αν ήταν στην πορεία; Ρωτήθηκαν. Απάντησαν ότι ήταν; Απάντησαν ότι ήταν. Απάντησαν ότι ήταν στο σημείο; Απάντησαν ότι ήταν στο σημείο. Όταν κλήθηκαν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπά τους με τα πρόσωπα των παρισταμένων και εμφανιζόμενων στις φωτογραφίες, αρνήθηκαν. Κρατήστε αυτό το σημείο, που δεν το λέει κανείς», απαντά ο δικηγόρος εργαζομένων της Marfin, Θρασύβουλος Κονταξής.

Marfin: Aναζητούν και άλλα πρόσωπα «κρυμμένα» στα ψηφιακά πειστήρια

Την ίδια στιγμή, τα κατασχεμένα ψηφιακά πειστήρια από τις κατ' οίκον έρευνες, ακόμη και σε πρόσωπα που αναφέρονται στο επίμαχο e-mail, ίσως αποκαλύψουν και άλλα άτομα που συμμετείχαν στην ομάδα της επίθεσης και μέχρι σήμερα κρύβονταν πίσω από μάσκες και κουκούλες.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο, δήλωσε ότι μπορεί στο παρελθόν να είχαν γίνει λάθη στη διαχείριση της υπόθεσης, όμως αυτή τη φορά:

«Οι συλλήψεις δεν έγιναν στον "αέρα". Κατέστησαν δυνατές βάσει του αποδεικτικού υλικού που περιέχεται στη δικογραφία. Συνεπώς, στο αν είναι "δεμένη" η υπόθεση, όπως ρωτάτε, η απάντηση είναι ναι. Υπάρχει αποδεικτικό υλικό και έχει τηρηθεί απολύτως η νομιμότητα με την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών».

Marfin: Στις φυλακές Ναυπλίου ο ένας από τους δύο συλληφθέντες

Ο ένας από τους δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκε, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, στις φυλακές Ναυπλίου, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κρατηθεί μόνος του σε κελί. Η μεταγωγή του έγινε χθες το πρωί, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να μεταφερθεί και ο συγκατηγορούμενός του στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Παράλληλα, οι Αρχές αναμένουν τις επόμενες ημέρες να ολοκληρωθεί και η έκδοση στη χώρα μας της 46χρονης από την Αγγλία. Πρόκειται για το τρίτο πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και το οποίο συνελήφθη πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό την Ελλάδα.

Oι τρεις χρονιές σταθμοί στην υπόθεση της Marfin

Το Star έφερε στο φως ένα νέο στοιχείο για την υπόθεση της Marfin.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Παναγιώτη Μπούσιου, το 2020 υπήρξε και άλλη έρευνα, η οποία κατέληγε στα ίδια πρόσωπα που βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο των διώξεων. Ωστόσο, τότε δεν έγιναν συλλήψεις και, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ορθώς δεν προχώρησαν οι Αρχές, καθώς έλειπαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

2010: Η Κρατική Ασφάλεια συγκεντρώνει μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό και στοιχεία από κάμερες ασφαλείας. Η δικογραφία οδηγεί στη Δικαιοσύνη ένα άτομο, το οποίο τελικά απαλλάσσεται. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ένα μεγάλο επιχειρησιακό «Βατερλό» για τις διωκτικές Αρχές.

2020: Η Κρατική Ασφάλεια ξεκινά νέα έρευνα, ουσιαστικά από μηδενική βάση. Μία ομάδα αστυνομικών ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με την υπόθεση, εξετάζοντας ακόμη και οπτικοακουστικό υλικό από ξένα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ αυτών ρωσικά και γαλλικά.

Ωστόσο, από τη συγκεκριμένη έρευνα έλειπε ένα κρίσιμο στοιχείο: το υλικό της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας με τις περίφημες φωτογραφίες από διακοπές, μέσω των οποίων έγινε αργότερα η ταυτοποίηση των υπόπτων.

Έτσι, παρότι οι ερευνητές είχαν ουσιαστικά καταφέρει να «κατεβάσουν» τις μάσκες, δεν διέθεταν το αποδεικτικό υλικό που θα μπορούσε να στηρίξει μια δίωξη και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Αν τότε είχαν γίνει συλλήψεις, εκτιμάται ότι υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο να καταρρεύσει και αυτή η προσπάθεια.

2026: Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών αναλαμβάνει την υπόθεση, έχοντας πλέον στη διάθεσή του τόσο τα νέα στοιχεία όσο και το υλικό της έρευνας του 2020. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η έρευνα του 2020 χαρακτηρίζεται «τίμια και πολύ καλή προσπάθεια», σε αντίθεση με εκείνη του 2010, η οποία θεωρείται ελλιπής.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Σαββατοκύριακου του Star