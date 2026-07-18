Marfin: Aναζητούν και άλλα πρόσωπα «κρυμμένα» στα ψηφιακά πειστήρια

Oι τρεις χρονιές σταθμοί στην υπόθεση του δολοφονικού εμπρησμού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.07.26 , 20:52 Καιρός: Πού θα χτυπήσουν 42άρια - Τι προβλέπεται για την Αττική
18.07.26 , 20:22 Marfin: Aναζητούν και άλλα πρόσωπα «κρυμμένα» στα ψηφιακά πειστήρια
18.07.26 , 20:00 DENZA BAO 5: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
18.07.26 , 19:57 Κυψέλη: Γυναικεία η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα-Τα ιατροδικαστικά ευρήματα
18.07.26 , 19:14 ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται μέχρι τέλος Ιουλίου
18.07.26 , 18:09 Μητέρα συνελήφθη για τον θάνατο της 2χρονης κόρης της - Βρέθηκε δεμένη
18.07.26 , 17:26 Γιος Καριέρε: «Μου είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»
18.07.26 , 17:18 Θρίλερ στην Κρήτη με την εξαφάνιση της 17χρονης Ελένης
18.07.26 , 16:17 Γραμμωμένα χέρια: 5 ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι
18.07.26 , 16:13 FIAT Grande Panda: Τώρα με 17.990 ευρώ
18.07.26 , 16:00 «Υγιής Γήρανση». Τι σημαίνει και πώς επηρεάζει την καθημερινότητα σου;
18.07.26 , 15:56 Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Έκλεισε τα 49 και έκανε τον δικό της απολογισμό
18.07.26 , 15:16 Μπάγια Αντωνοπούλου: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο
18.07.26 , 14:48 Κυψέλη: Βρέθηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα
18.07.26 , 14:36 Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Εύβοια
Γραμμωμένα χέρια: 5 ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι
Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»
Γιος Καριέρε: «Μου είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
Κυψέλη: Γυναικεία η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα-Τα ιατροδικαστικά ευρήματα
Μητέρα συνελήφθη για τον θάνατο της 2χρονης κόρης της - Βρέθηκε δεμένη
Καιρός: Πού θα χτυπήσουν 42άρια - Τι προβλέπεται για την Αττική
Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Καταβεβλημένη η σύζυγός του Έλενα Κατραβά
FIAT Grande Panda: Τώρα με 17.990 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου για την υπόθεση της Μarfin / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η τεχνολογία αποκάλυψε τα πρόσωπα των συμμετεχόντων στην επίθεση στη Marfin, που είχε ως αποτέλεσμα τρεις θανάτους.
  • Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, επικαλούμενοι αδύναμα στοιχεία στο πόρισμα.
  • Αναζητούνται επιπλέον άτομα μέσω ψηφιακών πειστηρίων από έρευνες.
  • Ο ένας από τους δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκε στις φυλακές Ναυπλίου, ενώ αναμένεται η έκδοση τρίτου προσώπου από την Αγγλία.
  • Η υπόθεση έχει περάσει από τρεις σημαντικές χρονικές φάσεις, με την τρέχουσα έρευνα να θεωρείται πιο ολοκληρωμένη.

Τεχνολογία και επιστήμη κατάφεραν να «κατεβάσουν» τις μάσκες όσων συμμετείχαν στη δολοφονική επίθεση στη Marfin. Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτό. 

Aποκάλυψη: Πώς η ΕΛ.ΑΣ. συνέδεσε τους υπόπτους με τα επεισόδια της Marfin

Σημάδι-σημάδι, φωτογραφία-φωτογραφία και αντικείμενο-αντικείμενο, τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια συσχέτισαν άρρηκτα τα πρόσωπα που βρίσκονταν το μοιραίο μεσημέρι στην οδό Σταδίου με τους ανθρώπους που έκαναν διακοπές και εντοπίστηκαν σε ένα φωτογραφικό άλμπουμ.

Marfin: Από αναξιοποίητα στοιχεία φτάνουν στον άνθρωπο που έριξε τη μολότοφ 

Με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι μάσκες και τα καλυμμένα πρόσωπα αποκαλύφθηκαν, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες από το πόρισμα των εργαστηρίων. 

Marfin

Πρόκειται για τους ανθρώπους που κατηγορούνται ότι πυρπόλησαν την τράπεζα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Οι συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες και κάνουν λόγο για πόρισμα με ισχνά στοιχεία.  

«Ρωτήθηκαν οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι αν ήταν στην πορεία; Ρωτήθηκαν. Απάντησαν ότι ήταν; Απάντησαν ότι ήταν. Απάντησαν ότι ήταν στο σημείο; Απάντησαν ότι ήταν στο σημείο. Όταν κλήθηκαν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπά τους με τα πρόσωπα των παρισταμένων και εμφανιζόμενων στις φωτογραφίες, αρνήθηκαν. Κρατήστε αυτό το σημείο, που δεν το λέει κανείς», απαντά ο δικηγόρος εργαζομένων της Marfin, Θρασύβουλος Κονταξής.  

Ύποπτοι Marfin

Marfin: Aναζητούν και άλλα πρόσωπα «κρυμμένα» στα ψηφιακά πειστήρια 

Την ίδια στιγμή, τα κατασχεμένα ψηφιακά πειστήρια από τις κατ' οίκον έρευνες, ακόμη και σε πρόσωπα που αναφέρονται στο επίμαχο e-mail, ίσως αποκαλύψουν και άλλα άτομα που συμμετείχαν στην ομάδα της επίθεσης και μέχρι σήμερα κρύβονταν πίσω από μάσκες και κουκούλες. 

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο, δήλωσε ότι μπορεί στο παρελθόν να είχαν γίνει λάθη στη διαχείριση της υπόθεσης, όμως αυτή τη φορά: 

«Οι συλλήψεις δεν έγιναν στον "αέρα". Κατέστησαν δυνατές βάσει του αποδεικτικού υλικού που περιέχεται στη δικογραφία. Συνεπώς, στο αν είναι "δεμένη" η υπόθεση, όπως ρωτάτε, η απάντηση είναι ναι. Υπάρχει αποδεικτικό υλικό και έχει τηρηθεί απολύτως η νομιμότητα με την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών». 

Marfin: Στις φυλακές Ναυπλίου ο ένας από τους δύο συλληφθέντες 

Ο ένας από τους δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκε, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, στις φυλακές Ναυπλίου, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κρατηθεί μόνος του σε κελί. Η μεταγωγή του έγινε χθες το πρωί, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να μεταφερθεί και ο συγκατηγορούμενός του στις φυλακές Μαλανδρίνου. 

Παράλληλα, οι Αρχές αναμένουν τις επόμενες ημέρες να ολοκληρωθεί και η έκδοση στη χώρα μας της 46χρονης από την Αγγλία. Πρόκειται για το τρίτο πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και το οποίο συνελήφθη πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό την Ελλάδα. 

Oι τρεις χρονιές σταθμοί στην υπόθεση της Marfin 

Το Star έφερε στο φως ένα νέο στοιχείο για την υπόθεση της Marfin.  

Σύμφωνα με πληροφορίες του Παναγιώτη Μπούσιου, το 2020 υπήρξε και άλλη έρευνα, η οποία κατέληγε στα ίδια πρόσωπα που βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο των διώξεων. Ωστόσο, τότε δεν έγιναν συλλήψεις και, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ορθώς δεν προχώρησαν οι Αρχές, καθώς έλειπαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. 

2010: Η Κρατική Ασφάλεια συγκεντρώνει μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό και στοιχεία από κάμερες ασφαλείας. Η δικογραφία οδηγεί στη Δικαιοσύνη ένα άτομο, το οποίο τελικά απαλλάσσεται. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ένα μεγάλο επιχειρησιακό «Βατερλό» για τις διωκτικές Αρχές. 

2020: Η Κρατική Ασφάλεια ξεκινά νέα έρευνα, ουσιαστικά από μηδενική βάση. Μία ομάδα αστυνομικών ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με την υπόθεση, εξετάζοντας ακόμη και οπτικοακουστικό υλικό από ξένα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ αυτών ρωσικά και γαλλικά. 

Ωστόσο, από τη συγκεκριμένη έρευνα έλειπε ένα κρίσιμο στοιχείο: το υλικό της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας με τις περίφημες φωτογραφίες από διακοπές, μέσω των οποίων έγινε αργότερα η ταυτοποίηση των υπόπτων. 

Έτσι, παρότι οι ερευνητές είχαν ουσιαστικά καταφέρει να «κατεβάσουν» τις μάσκες, δεν διέθεταν το αποδεικτικό υλικό που θα μπορούσε να στηρίξει μια δίωξη και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Αν τότε είχαν γίνει συλλήψεις, εκτιμάται ότι υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο να καταρρεύσει και αυτή η προσπάθεια. 

2026: Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών αναλαμβάνει την υπόθεση, έχοντας πλέον στη διάθεσή του τόσο τα νέα στοιχεία όσο και το υλικό της έρευνας του 2020. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η έρευνα του 2020 χαρακτηρίζεται «τίμια και πολύ καλή προσπάθεια», σε αντίθεση με εκείνη του 2010, η οποία θεωρείται ελλιπής. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Σαββατοκύριακου του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
MARFIN
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Πού Θα Χτυπήσουν 42άρια - Τι Θα Γίνει Στην Αττική
Ελλαδα
Καιρός: Πού θα χτυπήσουν 42άρια - Τι προβλέπεται για την Αττική
Κυψέλη: Σε Γυναίκα Ανήκει Η Σορός Που Βρέθηκε Σε Βαλίτσα
Ελλαδα
Κυψέλη: Γυναικεία η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα-Τα ιατροδικαστικά ευρήματα
Εξαφάνιση 17χρονης Στην Κρήτη - Missing Alert
Ελλαδα
Θρίλερ στην Κρήτη με την εξαφάνιση της 17χρονης Ελένης
Κυψέλη: Βρέθηκε Βαλίτσα Που Μάλλον Περιέχει Ανθρώπινα Μέλη
Ελλαδα
Κυψέλη: Βρέθηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα
Φωτιά Τώρα Στην Εύβοια: 112 Για Εκκένωση Οικισμού
Ελλαδα
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Εύβοια
Γαργαλιάνοι: Τρεις Συλλήψεις Για Αλλεπάλληλους Εμπρησμούς
Ελλαδα
Γαργαλιάνοι: Συνελήφθησαν πρώην πρόεδρος και πυροσβέστης για εμπρησμούς
Φωτιά Τώρα Στον Κίσσαμο Χανίων
Ελλαδα
Μεγάλη φωτιά στον Κίσσαμο Χανίων - Ήχησε το 112
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: Ξεκινούν Οι Αιτήσεις Για Voucher
Ελλαδα
Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα voucher
Ξεκίνησε Το Πρώτο Κύμα Εκδρομέων Του Ιούλιου
Ελλαδα
Έξοδος αδειούχων Ιουλίου: Αδιαχώρητο σε λιμάνια και ΚΤΕΛ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top