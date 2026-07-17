Σταματίνα Τσιμτσιλή: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές στην Πάρο

Οι στιγμές με τον γιο της στα σοκάκια του νησιού

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Tι είχε πει η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη συνάντηση της με τη Σία Κοσιώνη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή περνάει το καλοκαίρι της στην Πάρο, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές.
  • Μετά από απαιτητική τηλεοπτική σεζόν στο 'Happy Day', χαλαρώνει με φίλους και οικογένεια.
  • Μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές, συμπεριλαμβανομένου του γιου της.
  • Η οικογένεια διατηρεί εξοχική κατοικία στην Πάρο, που αποτελεί το 'ησυχαστήριό' τους.
  • Αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του Alpha με γλυκόπικρα συναισθήματα.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος περνάει το καλοκαίρι της στην Πάρο. Στο νησί υποδέχεται τον ένα φίλο μετά τον άλλο και δε χορταίνει ξέγνοιαστες στιγμές πλάι στη θάλασσα. Μετά από μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν στο τιμόνι του «Happy Day», η παρουσιάστρια του Alpha απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης!

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Με τις φίλες της στην Πάρο

Ανάμεσα στις βόλτες στα γραφικά σοκάκια της Νάουσας, τα οικογενειακά γεύματα και τις βουτιές η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε τις νέες φωτογραφίες, ενώ σε μία από αυτές είδαμε και τον γιο της. 

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Οι στιγμές με τον γιο της στα σοκάκια του νησιού

τσιμστιλή
Το νησί αποτελεί σταθερό καλοκαιρινό προορισμό για την οικογένεια της Σταματίνας Τσιμτσιλή και του Θέμη Σοφού, καθώς διατηρούν εξοχική κατοικία και εκεί είναι το «ησυχαστήριό» τους.

τσιμτσιλή

τσιμτσιλη φιλες

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές του Alpha λέγοντας στο φινάλε της εκπομπής της για φέτος λέγοντας: «Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν και για μας αυτή η μέρα έχει μια γλυκόπικρη γεύση. Από τη μια, θα κοιμηθούμε και θα χαρούμε λίγο περισσότερο τους δικούς μας ανθρώπους και από την άλλη, θα χάσουμε αυτό το παρεάκι, το καθημερινό μας ραντεβού, που πιστέψτε με συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε γι΄ αυτό και το κάνουμε».

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