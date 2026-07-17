Συνεχίζεται το ντόμινο αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ως ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας θα ασκεί εφεξής τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ενώ και η Όλγα Γεροβασίλη, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που την ήθελαν να ακολουθεί άλλους συνάδελφους της και να ανεξαρτητοποιείται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Μ. Ζαμπάρας, με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, δηλώνει ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος με το οποίο είχε εκλεγεί, και στο εξής θα είναι ανεξάρτητος.

«Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθου 16 του Κανονισμού της Βουλής. Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως Ανεξάρτητος Βουλευτής της Αιτωλοακαρνανίας», ανέφερε συγκεκριμένα.

Λίγο αργότερα, και η Όλγα Γεροβασίλη δήλωσε ότι θα ασκεί τα καθήκοντα της ως ανεξάρτητη βουλευτής.

Σε δήλωσή της η Όλγα Γεροβασίλη ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με την πολιτική -την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή- προσπάθησα να υπηρετήσω έναν Στόχο, να υπερασπιστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Πίστευα και πιστεύω ότι η Αριστερά και η Προοδευτική παράταξη είναι οι κατ’ εξοχήν δυνάμεις που μπορούν να φέρουν κοινωνική Δικαιοσύνη και να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στα διαρκώς εντεινόμενα θεσμικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες συνθήκες για την ευημερία της κοινωνίας και την ισχυροποίηση της πατρίδας μας.

Αυτό άλλωστε έκανε η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α του ’15-’19, όταν σε ναρκοθετημένες, ασφυκτικές συνθήκες, απεγκλώβισε τη χώρα από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, που είχαν κληροδοτήσει στον Ελληνικό λαό τα κόμματα που εναλλάσονταν στη διακυβέρνηση τις 4 δεκαετίες της μεταπολίτευσης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν οι δυσκολίες ήταν πολλές, οι μάχες αναρίθμητες.

Στάθηκα ανιδιοτελώς. Δεν έκανα στιγμή «δεύτερες σκέψεις» όταν το διακύβευμα έφτασε να είναι η ίδια η αξιοπρέπεια του χώρου μας και των ανθρώπων του. Όποιον ρόλο κι αν έπρεπε να υπηρετήσω, παρά τις συγκρούσεις που απαιτούνταν να γίνουν, όποιο πολιτικό κόστος κι αν επωμιζόμουν, ακόμα κι όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάγκιο, λειτουργούσα με έναν μόνο γνώμονα:

«Ν’ αγαπάς την ευθύνη..»

Έτσι πορεύτηκα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Με τον ίδιο Στόχο και τις ίδιες Αρχές.

Ωστόσο, αυτός ο Στόχος κι αυτές οι Αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα.

Γι’ αυτό και ανεξαρτητοποιούμαι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ.

Από τη θέση μου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν αιφνίδιες δυσλειτουργίες, θα του αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες».

Οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας.

Χθες Πέμπτη, γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα η Πόπη Τσαπανίδου, η Καλλιόπη Βέττα και ο Κώστας Μπάρκας, ενημερώνοντας με επιστολές τους τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Είχαν προηγηθεί οι ανεξαρτητοποιήσεις του βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, του βουλευτή Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού και του βουλευτή Αργολίδας Γιώργου Γαβρήλου. Επίσης είχαν γνωστοποιήσει την αποχώρησή τους ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης και η Μαρίνα Κοντοτόλη.

Παραίτηση Ραγκούση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Νωρίτερα, την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανακοίνωσε με δήλωσή του, ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης από τον ΣΥΡΙΖΑ / Action24

Ο πρώην υπουργός, στην ανακοίνωσή του, απευθύνθηκε στα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την κοινή τους πορεία από το 2019 έως και σήμερα.

«Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β΄ Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!», ανέφερε συγκεκριμένα στη δήλωσή του, χωρίς να ξεκαθαρίζει τα επόμενα πολιτικά του βήματα.