Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 22 προσώπων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αφορά πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021. Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας: η Κατερίνα Παπακώστα, ο Κώστας Σκρέκας, ο Χρήστος Μπουκώρος και ο Μάξιμος Σενετάκης.

Οι κατηγορίες σε βάρος επτά άλλων εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, καθώς η έρευνα δεν κατέληξε σε επαρκή στοιχεία για την άσκηση ποινικής δίωξης. Πρόκειται για τους Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλειάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη.

Ο Κώστας Σκρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκώρος και ο Μάξιμος Σενετάκης είναι οι βουλευτές της ΝΔ στους οποίους ασκήθηκαν διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία / Φωτογραφίες αρχείου Eurokinissi

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δημοσιοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου 2026, μετά την άρση της ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών από τη Βουλή στις 24 Απριλίου 2026. Η κοινοβουλευτική απόφαση είχε ληφθεί ώστε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διερευνήσει την υπόθεση, εξετάζοντας στοιχεία τόσο επιβαρυντικά όσο και απαλλακτικά.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι κατηγορίες για τους τέσσερις βουλευτές

Για τους Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκώρο και Μάξιμο Σενετάκη έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία και για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η Κατερίνα Παπακώστα αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Οι κατηγορίες είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση καταδίκης, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως πέντε ετών και τα χρηματικά πρόστιμα που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην γενικός διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων, δύο πρώην περιφερειακοί διευθυντές του Οργανισμού, υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτης πρώην υπουργού, δημόσιος κτηνίατρος και δικαιούχοι αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κατηγορείται για πέντε περιπτώσεις κατάχρησης εμπιστοσύνης. Ο πρώην γενικός διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων κατηγορείται για δύο περιπτώσεις κατάχρησης εμπιστοσύνης, ενώ οι δύο πρώην περιφερειακοί διευθυντές αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κατάχρηση εμπιστοσύνης και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη;» – Αιχμές κατά Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση και άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μιλώντας την Πέμπτη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής για τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι η πρόσφατη ανακοίνωση της ευρωπαϊκής αρχής αποσαφηνίζει την εικόνα για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας.

«13 υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα. Σε τρεις υπουργούς ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας. Έντιμοι πολιτικοί που επί βδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν “κυβέρνηση υποδίκων”».

Ο πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα «Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη;» και απέδωσε ευθύνες στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε ότι δεν τήρησε το τεκμήριο της αθωότητας. Παράλληλα, στράφηκε κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι η στάση της συνδέθηκε με τον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.

«Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες; Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».

Σε άλλη διατύπωση της παρέμβασής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Δέκα τρεις υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα. Σε τρεις υπουργούς ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας. Έντιμοι πολιτικοί που επί βδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν «κυβέρνηση υποδίκων». Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες; Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».

Παύλος Μαρινάκης: «Να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι αρχειοθετήθηκαν οι υποθέσεις για επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία, κατόπιν και δικού τους αιτήματος.

Όπως είπε, η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την προηγούμενη αρχειοθέτηση των υποθέσεων του υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου.

Για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ σημείωσε ότι η Δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων που προσδιόρισαν εκ νέου τα ποσά της ενδεχόμενης ζημίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για «κυβέρνηση υποδίκων», προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα, όπως είπε, να ζητήσουν συγγνώμη.

Τέλος, σημείωσε ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε «ένα απέραντο δικαστήριο» δεν πλήττουν μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους, αλλά τη Δικαιοσύνη, την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και, τελικά, τη Δημοκρατία.