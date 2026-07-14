Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι είπε ο Επίτροπος Dombrovskis για την έρευνα της Ευρωπαϊκής

To χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ελέγχου από την ειδική ευρωπαϊκή επιτροπή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Valdis Dombrovskis μίλησε για τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «24 Ώρες Ευρώπη».
  • Αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του ελέγχου από την ειδική ευρωπαϊκή επιτροπή, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον προηγούμενο μήνα.
  • Οι ελληνικές αρχές έχουν αναμορφώσει το σύστημα και αναλαμβάνουν το πρόγραμμα ελέγχου.
  • Τα ευρήματα του ελέγχου θα παρουσιαστούν μέχρι τα τέλη Ιουλίου.
  • Η συνέντευξη θα προβληθεί σε διάφορες τηλεοράσεις από 16 έως 19 Ιουλίου.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης, Valdis Dombrovskis, παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή «24 Ώρες Ευρώπη» και στους δημοσιογράφους Ιωάννα Δεμεντή και Γιάννη Κουτσομύτη. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ και στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ελέγχου από την ειδική ευρωπαϊκή επιτροπή.

Συγκεκριμένα,ο Ευρωπαίος Επίτροπος δήλωσε:

"Οι Ελληνικές αρχές έχουν αναμορφώσει το σύστημα αναλαμβάνοντας και οι ίδιες το πρόγραμμα ελέγχου.

Τώρα το έργο ολοκληρώνεται και από τη πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης,στην πραγματικότητα ολοκληρώθηκε τον προηγούμενο μήνα.Υπήρξε μια επιτροπή που διεξήγαγε έλεγχο ολόκληρου του συστήματος, αυτής της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και θα παρουσιάσουν τα ευρήματα τους σχετικά με αυτόν τον συνολικό έλεγχο των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου μέχρι τα τέλη Ιουλίου"

Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι είπε ο Επίτροπος Dombrovskis για την έρευνα της Ευρωπαϊκής

Η πλήρης αποκλειστική συνέντευξη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Οικονομίας, Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης, Valdis Dombrovskis, στην Ιωάννα Δεμεντή και τον Γιάννη Κουτσομύτη, θα προβληθεί στην εκπομπή «24 Ώρες Ευρώπη», τις εξής μέρες και ώρες πανελλαδικά:

Πέμπτη 16/7

20.30 Σύρος TV ,01.30 Extra TV

Παρασκευή 17/7 16.30 Νέα Τηλεόραση Κρήτης ( Cosmote TV θέση 662)

Σάββατο 18/7 13.00 Alfa TV ,14.30 Ίριδα Τηλεόραση,14.30 TRT TV

Κυριακή 19/7 19.00 Πατρίδα Χίος TV ,23.15 Best TV 

με συζήτηση για την ευρωπαϊκή οικονομία, την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Παρουσίαση Ιωάννα Δεμεντή -Επιμέλεια Γιάννης Κουτσομύτης -Σκηνοθεσία Σπύρος Καψίλης
 

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ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΜΕΝΤΗ
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ΝΕΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ
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