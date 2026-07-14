Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης, Valdis Dombrovskis, παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή «24 Ώρες Ευρώπη» και στους δημοσιογράφους Ιωάννα Δεμεντή και Γιάννη Κουτσομύτη. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ και στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ελέγχου από την ειδική ευρωπαϊκή επιτροπή.

Συγκεκριμένα,ο Ευρωπαίος Επίτροπος δήλωσε:

"Οι Ελληνικές αρχές έχουν αναμορφώσει το σύστημα αναλαμβάνοντας και οι ίδιες το πρόγραμμα ελέγχου.

Τώρα το έργο ολοκληρώνεται και από τη πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης,στην πραγματικότητα ολοκληρώθηκε τον προηγούμενο μήνα.Υπήρξε μια επιτροπή που διεξήγαγε έλεγχο ολόκληρου του συστήματος, αυτής της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και θα παρουσιάσουν τα ευρήματα τους σχετικά με αυτόν τον συνολικό έλεγχο των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου μέχρι τα τέλη Ιουλίου"

Η πλήρης αποκλειστική συνέντευξη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Οικονομίας, Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης, Valdis Dombrovskis, στην Ιωάννα Δεμεντή και τον Γιάννη Κουτσομύτη, θα προβληθεί στην εκπομπή «24 Ώρες Ευρώπη», τις εξής μέρες και ώρες πανελλαδικά:

Πέμπτη 16/7

20.30 Σύρος TV ,01.30 Extra TV

Παρασκευή 17/7 16.30 Νέα Τηλεόραση Κρήτης ( Cosmote TV θέση 662)

Σάββατο 18/7 13.00 Alfa TV ,14.30 Ίριδα Τηλεόραση,14.30 TRT TV

Κυριακή 19/7 19.00 Πατρίδα Χίος TV ,23.15 Best TV

με συζήτηση για την ευρωπαϊκή οικονομία, την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Παρουσίαση Ιωάννα Δεμεντή -Επιμέλεια Γιάννης Κουτσομύτης -Σκηνοθεσία Σπύρος Καψίλης

