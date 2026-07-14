Ο Εμανουέλ Μακρόν προέδρευσε σήμερα για τελευταία φορά της παραδοσιακής στρατιωτικής παρέλασης της 14ης Ιουλίου, στην εθνική εορτή της Γαλλίας, η οποία ήταν «μαζική» και κατά την οποία τιμήθηκαν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της, κυρίως Ευρωπαίοι.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προέδρευσε για τελευταία φορά της παρέλασης της 14ης Ιουλίου - AP Images

Σχεδόν 6.700 πεζοί στρατιώτες, 98 αεροπλάνα, 31 ελικόπτερα και 315 οχήματα παρέλασαν στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων για να σηματοδοτήσουν «τον επανεξοπλισμό της Γαλλίας, τη στρατηγική αυτονομία της Γαλλίας και την ευρωπαϊκή στρατηγική αφύπνιση».

Την επομένη μιας νέας συνόδου κορυφής στη γαλλική πρωτεύουσα των 37 χωρών του «Συνασπισμού των Προθύμων» για την Ουκρανία, η Γαλλία τίμησε σήμερα τα αποσπάσματα καθεμιάς από τις χώρες αυτές, καθώς παρέλασαν συνολικά 500 στρατιωτικοί, ενώ ακολούθησαν πίσω τους 25 Ουκρανοί στρατιωτικοί.

6.700 πεζοί στρατιώτες παρέλασαν για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι - AP Images

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, πρόκειται για έναν «ισχυρό συμβολισμό της Ευρώπης που συνειδητοποιεί την επικινδυνότητα του κόσμου και ότι πρέπει να πάρει στα χέρια της το πεπρωμένο της», την ώρα που η Ρωσία απειλεί την ασφάλεια της ηπείρου και οι Ηνωμένες Πολοτείες του Ντόναλντ Τραμπ θεωρούνται απρόβλεπτες.

🚨 🇫🇷 Macron arrives to attend France's annual Bastille Day military parade in Paris. pic.twitter.com/gmcXogbtQG — Governantics (@govern_antics) July 14, 2026

Ο συνασπισμός αυτός, που σχηματίσθηκε αρχικά από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελείται κυρίως από Ευρωπαίους, δεσμεύθηκε να υποστηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία, μεταξύ άλλων και με την αποστολή στρατιωτών στο πεδίο μόλις συναφθεί μια κατάπαυση του πυρός, ώστε να αποτραπεί η Ρωσία από οποιαδήποτε νέα επίθεση. «Ένας συνασπισμός πεφωτισμένων και πολεμοχαρών», αντέδρασε χθες, Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Παρέλασαν επίσης 500 στρατιωτικοί των χωρών του Συνασπισμού των Προθύμων - AP Images

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και 24 ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γερμανός Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός Κιρ Στάρμερ, ο Πολωνός Ντόναλντ Τουσκ ή ακόμα η Δανή Μέτε Φρεντέρικσεν, παρακολούθησαν την παρέλαση.

«Το μήνυμα που στέλνουμε στον κόσμο είναι το ακόλουθο: ναι, η ειρήνη είναι σκοπός μας, ναι, αγαπάμε την ελευθερία και το δίκαιο. Και, ναι, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μάχη για να τα υπερασπισθούμε και με τίμημα το αίμα, αν χρειαστεί», δήλωσε ο πρόεδρος Μακρόν κατά την παραδοσιακή ομιλία του προς τις ένοπλες δυνάμεις την παραμονή της εθνικής γιορτής.

Ουκρανοί στρατιώτες που πήραν μέρος στην παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης - AP Images

Την παρέλαση άνοιξε το επίσημο ακροβατικό αεροπορικό σμήνος επιδείξεων ακριβείας της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας «Περίπολος της Γαλλίας» (Patrouille de France) και ακολούθησαν δύο γαλλικά Mirage 2000, που είχαν Ουκρανούς συγκυβερνήτες εκπαιδευμένους στη Γαλλία. Συμμετείχαν επίσης αεροπλάνα δέκα ευρωπαϊκών χωρών.

Την παρέλαση άνοιξε το επίσημο ακροβατικό αεροπορικό σμήνος επιδείξεων ακριβείας της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας «Περίπολος της Γαλλίας» - AP Images

Για την τελευταία παρέλασή του ως αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε προσκαλέσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την πρώτη του, το 2017, ήθελε επίσης να δείξει την αύξηση της ισχύος των ενόπλων δυνάμεων υπό την προεδρία του, στη διάρκεια της οποίας ο αμυντικός προϋπολογισμός έχει διπλασιασθεί.

Ο Εμανουέλ Μακρόν - AP Images

«Η δέσμευση εκπληρώθηκε, τα γεγονότα είναι εδώ και η ιστορία θα κρίνει», δήλωσε χθες.

Μεγαλειώδης για μία ακόμα χρονιά η στρατιωτική παρέλαση στα Ηλύσια Πεδία - AP Images

Ο νόμος στρατιωτικού προγραμματισμού, η επικαιροποίηση του οποίου εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο την 1η Ιουλίου, προβλέπει 436 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2024-2030, δηλαδή 36 δισεκατομμύρια περισσότερα απ' ό,τι η εκδοχή του που είχε υιοθετηθεί το 2023.