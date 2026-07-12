Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο Τραμπ - «Κλειστά» λέει η Τεχεράνη

«Οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν λάβει θέσεις κι έχουν προετοιμαστεί»

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Το Ιράν χτύπησε πλοίο κυπριακών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ, απάντησαν με 140 πλήγματα οι ΗΠΑ / ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για εμπορικά πλοία, ενώ το Ιράν ισχυρίζεται ότι είναι κλειστά.
  • Η CENTCOM επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.
  • Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών μετά από επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου και προειδοποιητικές βολές σε πλοία.
  • Η CENTCOM εξαπέλυσε 140 επιθέσεις κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων ως απάντηση στις επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης.
  • Η κατάσταση παραμένει τεταμένη με επιθέσεις και προειδοποιήσεις από γειτονικές χώρες του Κόλπου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις που προκαλούν ανησυχίες για την ασφάλεια μιας από τις πιο σημαντικές θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως.

Στις φλόγες πάλι ο Περσικός Κόλπος – Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν στη διάρκεια μιας συνέντευξης του στην εκπομπή «Meet the Press» του τηλεοπτικού δικτύου NBC.

Νωρίτερα, η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε ανακοινώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά σε όλα τα πλοία και ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ «έχουν λάβει θέσεις κι έχουν προετοιμαστεί» για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η ανακοίνωση της CENTCOM

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν νόμιμα από τη διεθνή αυτή θαλάσσια οδό. Οι αμερικανικές δυνάμεις είναι ανεπτυγμένες και έτοιμες να διασφαλίσουν τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, παρά την αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα, τις παρενοχλήσεις, τις απειλές και τις αυθαίρετες δηλώσεις. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά».

«Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ», λέει η Τεχεράνη - Επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου μετά τους 140 αμερικανικούς βομβαρδισμούς

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ καθώς επαναλήφθηκαν οι εχθροπραξίες με τις ΗΠΑ, πυροδοτούμενες από την επίθεση σε πλοίο στην στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αυτή οδό, θέτοντας για άλλη μια φορά υπό αμφισβήτηση το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου τα δύο εμπόλεμα μέρη για την επικύρωση της εκεχειρίας του Απριλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ, που μεσολαβεί για την επίλυση της σύγκρουσης αυτής, απηύθυνε έκκληση για «αποκλιμάκωση», καλώντας τις δύο πλευρές να «επιδείξουν αυτοσυγκράτηση».

Και αυτήν τη φορά, γειτονικές χώρες του Κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων, με το Κατάρ όπως και την Ιορδανία να καταδικάζουν μια «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στο Μπαχρέιν, και στο Κατάρ, δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν εκρήξεις και είδαν αναχαιτίσεις στον ουρανό του νοτίου τμήματος της Ντόχας.

Οι αρχές του εμιράτου επιβεβαίωσαν ότι αναχαίτισαν πυραύλους. Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι στοχοθέτησαν αμερικανική αεροπορική βάση στο Κατάρ «σε απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις» των ΗΠΑ.

Η Ιορδανία από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι στοχοθετήθηκε από τρεις ιρανικούς πυραύλους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέλαβε επίσης την ευθύνη για σπάνια επίθεση στο γειτονικό Ομάν, λέγοντας ότι κατέστρεψε βάσεις επιμελητειακής υποστήριξης στα αμερικανικά αεροπλανοφόρα στο λιμάνι Ντουκμ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Irib, σε μια επίθεση που καταδικάστηκε κατηγορηματικά από το σουλτανάτο, το οποίο βρίσκεται την τρέχουσα περίοδο σε συνομιλίες με την Τεχεράνη για τη μελλοντική διαχείριση του Στενού του Ορμούζ.

Νωρίτερα το Ιράν είχε μόλις ανακοινώσει το κλείσιμο «μέχρι νεωτέρας» του στρατηγικής σημασίας αυτού στενού, από το οποίο διερχόταν υπό φυσιολογικές συνθήκες το ένα πέμπτο του παγκοσμίου εμπορίου υδρογονανθράκων, αφού έριξε προειδοποιητική βολή που χτύπησε πλοίο, το οποίο βρισκόταν, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, σε μη εγκεκριμένη διαδρομή. 

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, η επίθεση έγινε περίπου 17 χιλιόμετρα ανατολικά της χερσονήσου Μουσαντάμ, που ανήκει στο σουλτανάτο του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά η οποία οδήγησε στην εκκένωσή του από το πλήρωμά του το οποίο επιβιβάστηκε σε σωστική λέμβο.

Η απάντηση των ΗΠΑ με 140 πλήγματα

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν «μετά την απροκάλυπτη επίθεση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του M/V GFS Galaxy, υπό κυπριακή σημαία πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ».

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε περίπου 140 πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, σε έναν τρίτο γύρο πληγμάτων από την Τρίτη, τα οποία είχαν στο στόχαστρο «ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων και drones, ναυτικά μέσα, αποθήκες πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνίας και θέσεις παράκτιας επιτήρησης».

Ιρανικά μέσα ανέφεραν από την πλευρά τους εκρήξεις σε περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, μεταξύ των οποίων η Μπαντάρ Αμπάς, η Σιρίκ, η Γιασκ, όπου ένας στρατιωτικός έχασε τη ζωή του, και στη νήσο Κεσμ.

 

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