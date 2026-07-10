Viral μοντέλο από τη Μόσχα που είναι η «σωσίας» του Χάαλαντ

Τα βίντεό της κάνουν χαμό στα social media

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αναστασία Κοστρομίτινα, 24χρονη μοντέλο από τη Μόσχα, έχει γίνει viral μιμούμενη τον Χάαλαντ.
  • Το βίντεό της έχει ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια προβολές, κάτι που δεν περίμενε.
  • Αρχικά, δεν έβλεπε ομοιότητα με τον Χάαλαντ, αλλά τώρα το αξιοποιεί θετικά.
  • Οι αρνητικές κριτικές δεν την πτοούν και θεωρεί ότι αυξάνουν τους followers της.
  • Ελπίζει ότι η δημοσιότητα θα της ανοίξει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ ένας από τους πρωταγωνιστές του φετινού Μουντιάλ; Είναι; Θεωρείται ένας από τους πιο cool τύπους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο; Θεωρείται. Ούτε ο ίδιος όμως δε θα περίμενε ότι υπάρχει κάπου στον κόσμο ο σωσίας του και μάλιστα είναι γένους… θηλυκού!

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Η Αναστασία Κοστρομίτινα, τον τελευταίο καιρό έχει γίνει το απόλυτο viral στα social media, χάρη στα βίντεο που ανεβάζει η μητέρα της και στα οποία το 24χρονο μοντέλο από τη Μόσχα, μιμείται κινήσεις, πόζες και εκφράσεις του Νορβηγού επιθετικού. 

 

 

Η ίδια εξομολογήθηκε ότι αρχικά δεν έβλεπε καμία ομοιότητα με τον ξανθό γίγαντα της Εθνικής Νορβηγίας, ενώ δεν έκρυψε ότι η σύγκριση με τον super star του ποδοσφαίρου την είχε ενοχλήσει. 

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«Για να είμαι ειλικρινής, πέρασα από όλα τα στάδια της άρνησης. Στην αρχή δεν καταλάβαινα πώς του μοιάζω. Μετά ένιωσα λίγο πληγωμένη. Αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι το να μοιάζεις με έναν τόσο μεγάλο αθλητή, έστω και μόνο εξωτερικά, είναι κάτι αρκετά καλό. Αποφάσισα λοιπόν να το αξιοποιήσω», είπε.

Το βίντεό της ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια προβολές, κάτι που ούτε η ίδια περίμενε. 

 

 

«Όλο το feed μου ήταν γεμάτο με βίντεο κοριτσιών που έμοιαζαν με εκείνον και σκέφτηκα: "Γιατί να μη φτιάξω κι εγώ ένα;". Ήλπιζα ότι θα πάρει πολλά likes, αλλά δεν περίμενα ποτέ τέτοια ανταπόκριση», σημείωσε.

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Όσο για τους haters; Η εμφάνισή τους στα σχόλια κάτω από το βίντεό της δεν την πτοούν. 

«Μόλις εμφανίστηκαν οι haters, κατάλαβα ότι το βίντεο είχε γίνει πραγματικά viral. Όμως υπάρχουν πολύ περισσότερα θετικά σχόλια. Οι haters δεν με ενοχλούν, απλώς αυξάνουν τους followers μου», είπε.

Η 24χρονη, που εργάζεται ως μοντέλο στη Μόσχα και είναι κόρη πρώην στρατιωτικού του Κόκκινου Στρατού, ελπίζει πως η δημοσιότητα θα της ανοίξει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Όπως λέει δεν είναι φανατική του ποδοσφαίρου, ωστόσο τώρα έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και φυσικά στηρίζει Νορβηγία και Χάαλαντ. 

Όσο για το αν θα έκανε κοινή φωτογράφιση με τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι; Δεν είναι σίγουρη, αλλά θα χαιρόταν να βγάλει μια selfie μαζί του.

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