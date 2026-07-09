Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην Κίνα, σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
Η φωτιά ξέσπασε στο εργοστάσιο Χουιτένγκ, στην πόλη Τζιντζιάνγκ της επαρχίας Φουτζιάν. Περίπου 200 πυροσβέστες και διασώστες έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της, ανακοίνωσε το υπουργείο Διαχείρισης Επειγουσών Καταστάσεων.
BREAKING: At least 28 dead in China factory fire, state media reports— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 9, 2026
Chinese fire and rescue crews rushed Thursday to extinguish a deadly blaze at Huiteng shoes factory in Jinjiang city of China, where people were feared trapped hours after it broke out
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Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, αναφέρθηκε στο τραγικό περιστατικό, κάνοντας λόγο για «μεγάλες ανθρώπινες απώλειες» και ζητησε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
Βίντεο δείχνουν φλόγες να τυλίγουν το πολυώροφο εργοστάσιο και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Αρκετοί άνθρωποι, που εγκλωβίστηκαν από την πυρκαγιά, φαίνονται στην ταράτσα καθώς ο καπνός στροβιλίζεται γύρω τους.
Οι προσπάθειες των πυροσβεστών εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη.