Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην Κίνα, σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η φωτιά ξέσπασε στο εργοστάσιο Χουιτένγκ, στην πόλη Τζιντζιάνγκ της επαρχίας Φουτζιάν. Περίπου 200 πυροσβέστες και διασώστες έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της, ανακοίνωσε το υπουργείο Διαχείρισης Επειγουσών Καταστάσεων.

BREAKING: At least 28 dead in China factory fire, state media reports



Chinese fire and rescue crews rushed Thursday to extinguish a deadly blaze at Huiteng shoes factory in Jinjiang city of China, where people were feared trapped hours after it broke out



READ:… pic.twitter.com/9LGdljpaZi — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 9, 2026

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, αναφέρθηκε στο τραγικό περιστατικό, κάνοντας λόγο για «μεγάλες ανθρώπινες απώλειες» και ζητησε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Βίντεο δείχνουν φλόγες να τυλίγουν το πολυώροφο εργοστάσιο και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Αρκετοί άνθρωποι, που εγκλωβίστηκαν από την πυρκαγιά, φαίνονται στην ταράτσα καθώς ο καπνός στροβιλίζεται γύρω τους.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη.

