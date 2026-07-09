Κίνα: Σοκαριστικές εικόνες από φωτιά σε εργοστάσιο παπουτσιών - 28 νεκροί

Κινητοποιήθηκαν περίπου 200 πυροσβέστες και διασώστες για την κατάσβεσή της

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Πηγή: Φωτογραφίες από βίντεο MEGA
Κίνα: Σοκαριστικές εικόνες από πυρκαγιά σε εργοστάσιο παπουτσιών / ΜΕGA

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Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην Κίνα, σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η φωτιά ξέσπασε στο εργοστάσιο Χουιτένγκ, στην πόλη Τζιντζιάνγκ της επαρχίας Φουτζιάν. Περίπου 200 πυροσβέστες και διασώστες έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της, ανακοίνωσε το υπουργείο Διαχείρισης Επειγουσών Καταστάσεων.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, αναφέρθηκε στο τραγικό περιστατικό, κάνοντας λόγο για «μεγάλες ανθρώπινες απώλειες» και ζητησε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Βίντεο δείχνουν φλόγες να τυλίγουν το πολυώροφο εργοστάσιο και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Αρκετοί άνθρωποι, που εγκλωβίστηκαν από την πυρκαγιά, φαίνονται στην ταράτσα καθώς ο καπνός στροβιλίζεται γύρω τους.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη.
 

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