Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Πέμπτης.

Από το 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τα παράθυρα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Καλοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καλοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας

‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl… — 112 Greece (@112Greece) July 9, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με εννιά πυροσβεστικά οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο.

Στην κατάσβεση συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά σε αύλειο χώρο επιχείρησης, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό της.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται από το ΕΣΚΕΔΙΚ μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα. Για τη διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος έχει μεταβεί στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.