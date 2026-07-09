Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Μήνυμα από το 112

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.07.26 , 18:20 Ζημιές στο ακίνητο από τον ενοικιαστή: Πότε δικαιούμαι αποζημίωση
09.07.26 , 18:18 Γιώργος Τσαλίκης: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη σύζυγό του, Δώρα
09.07.26 , 17:54 Τι να προσέξετε στις θερινές εκπτώσεις
09.07.26 , 17:23 Άντζελα Δημητρίου: Αποχαιρετά τη Μπόνι Τάιλερ με μια κοινή φωτογραφία τους
09.07.26 , 17:15 Δένδιας: Η Ελλάδα δε θα χαρεί αν πάρει η Τουρκία τα F-35
09.07.26 , 16:36 First Dates: Ο Νίκος προτιμά την αδελφή της Όλγας
09.07.26 , 16:34 O Γιώργος Λιάγκας σε γλέντι στην Πάρο - Η συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη
09.07.26 , 16:32 Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
09.07.26 , 16:31 Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Μήνυμα από το 112
09.07.26 , 16:24 Χρήστος Μενιδιάτης: Το νέο βίντεοκλιπ με τους γιους του
09.07.26 , 16:19 Νεαρός σε κρίσιμη κατάσταση μετά από βουτιά στην Περαία Θεσσαλονίκης
09.07.26 , 16:00 10 ενδείξεις ότι ο σύντροφός σου «αποχωρεί σιωπηλά» από τη σχέση
09.07.26 , 15:57 Κιμ Κίλιαν: Η συγκινητική ανάρτηση για την αποφοίτηση της κόρης της, Σάντι
09.07.26 , 15:51 Οι 12 κατηγορίες προϊόντων που θα έχουν μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5%
09.07.26 , 15:47 Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο:Οι τελευταίες εξελίξεις στην ΕΕ
Κιμ Κίλιαν: Η συγκινητική ανάρτηση για την αποφοίτηση της κόρης της, Σάντι
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Νίκα: Το λαχταριστό story με γλυκά που μας άνοιξε την όρεξη
Δύσκολες ώρες για την Ανθή Βούλγαρη: «Σπαράζει η ψυχή μου»
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Γιατί έχει τόσο κρύο μέσα στα καράβια το καλοκαίρι; Υπάρχει εξήγηση!
O Γιώργος Λιάγκας σε γλέντι στην Πάρο - Η συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη
Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα
Ιωαννίδης: Δεν ξεκίνησε ακόμη διακοπές – Η ανάσα δροσιάς στη Σαντορίνη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία thestival.gr
Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής / EΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Πέμπτης.

 Από το 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τα παράθυρα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Καλοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με εννιά πυροσβεστικά οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο.

Στην κατάσβεση συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά σε αύλειο χώρο επιχείρησης, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό της.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται από το ΕΣΚΕΔΙΚ μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα. Για τη διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος έχει μεταβεί στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
 |
ΜΗΝΥΜΑ 112
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περαία: Νεαρός Τραυματίστηκε Σοβαρά Σε Βουτιά
Ελλαδα
Νεαρός σε κρίσιμη κατάσταση μετά από βουτιά στην Περαία Θεσσαλονίκης
Οι 12 Κατηγορίες Προϊόντων Που Θα Έχουν Μειώσεις Τιμών 5%
Ελλαδα
Οι 12 κατηγορίες προϊόντων που θα έχουν μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5%
Αργος πυροβολισμοί κατά 20χρονου
Ελλαδα
Αιματηρή καταδίωξη στο Άργος: Σε διαθεσιμότητα οι δύο αστυνομικοί
Σέρρες: Συγγενείς Νεκρού Πήραν Λάθος Σορό Από Το Νοσοκομείο
Ελλαδα
Σέρρες: Συγγενείς νεκρού παρέλαβαν από το νοσοκομείο λάθος σορό
Έκκληση Για 25χρονο Που Αγνοείται 9 Μήνες
Ελλαδα
Έβρος: Η αγωνιώδης έκκληση για 25χρονο που αγνοείται 9 μήνες
Ζάκυνθος: Αναγκαστική Προσγείωση F-16
Ελλαδα
Ζάκυνθος: Αναγκαστική προσγείωση F-16 μετά από βλάβη
Φωτιά Σισμανόγλειο: Ομολόγησε Ο 76χρονος
Ελλαδα
Φωτιά Σισμανόγλειο: «Κάπνιζα και πήρε φωτιά», ομολόγησε 74χρονος
Κηδεία Βάγιας Νέστορα: Βαρύ Πένθος Στο Τελευταίο Αντίο
Ελλαδα
Θρήνος στην κηδεία Νέστορα: Με αμαξίδιο η κόρη της - «Λύγισε» ο αδελφός της
Φωτιά Στον Ασπρόπυργο: Βίντεο Ντοκουμέντο Με Την Έκρηξη
Ελλαδα
Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top