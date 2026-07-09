Αιματηρή καταδίωξη στο Άργος: Σε διαθεσιμότητα οι δύο αστυνομικοί

Σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος που τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών

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Απόσπασμα από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star (9/7/2026)

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Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών μετά από καταδίωξη στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο έχουν ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Αιματηρή καταδίωξη στο Άργος: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας 20χρονος

Ο αστυνομικός συντάκτης του Star Αλέξανδρος Γύγος, μετέφερε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων, τις νεότερες πληροφορίες. 

Για δεύτερο εικοσιτετράωρο συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ ο 20χρονος, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη.

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών μετά από καταδίωξη στο Άργος. 

Την ίδια στιγμή, οι δύο συλληφθέντες αστυνομικοί κρατούνται στα κρατητήρια Ναυπλίου και ετοιμάζουν τις απολογίες τους για αύριο.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι δε θέλησαν να τραυματίσουν τον 20χρονο και πως οι πυροβολισμοί που διενήργησαν ήταν προειδοποιητικοί. Φως στην υπόθεση θα ρίξουν η βαλλιστική αλλά και η ιατροδικαστική εξέταση. Οι δύο αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. 

 

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