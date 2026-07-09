Mετά τον σοβαρό τραυματισμό που άλλαξε τη ζωή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή, αποδεικνύοντας πως ούτε οι δυσκολίες ούτε οι επώδυνες επεμβάσεις στάθηκαν ικανές να τον κρατήσουν μακριά από το μεγάλο του πάθος, το κλαρίνο.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου στην εκπομπή «Action Τώρα», όπου μίλησε στη Ντόρα Κουτροκόη και τον Γιώργο Γρηγοριάδη για τον δύσκολο δρόμο της αποκατάστασης, την πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα μετά το ατύχημα, αλλά και τη συγκίνηση που ένιωσε βλέποντας ξανά το όνομά του στις αφίσες μιας μεγάλης συναυλίας.

«Το κλαρίνο το πήρα στα χέρια μου στις 21 Μαρτίου. Περίμενα να περάσουν όλες οι επεμβάσεις. Έκανα επτά επεμβάσεις μέσα σε 11 μήνες. Πέντε στο χέρι μου και δύο στο μάτι μου», αποκάλυψε.

Αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας του, εξήγησε πως η όρασή του δεν έχει επανέλθει πλήρως, ωστόσο αισθάνεται ευγνώμων για την πρόοδο που έχει σημειώσει.

«Το μάτι είναι στη θέση του. Δε βλέπει. Βλέπει 15% το δεξί μου μάτι, αλλά δόξα τω Θεώ. Με τη βοήθεια του Θεού και τη δική μου θέληση έχω φτάσει στο 98% του επιπέδου που έπαιζα πριν. Είναι σημαντικό να έχεις χάσει δύο δάχτυλα και να μπορείς να παίζεις σχεδόν το ίδιο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο μουσικός δεν έκρυψε τη χαρά του για την πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα μετά το ατύχημα, αποκαλύπτοντας πως η ανταπόκριση του κόσμου τον συγκίνησε βαθιά.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Μίλησα με τον επιχειρηματία και μου είπε ότι έχουν ήδη κλείσει περίπου 3.000 άτομα. Όταν είδα ξανά τη φωτογραφία μου στα λάβαρα της συναυλίας, κάθισα και έκλαιγα σαν παιδάκι. Δεν το πίστευα. Μου φαινόταν απίστευτο», εξομολογήθηκε.

Για να καταφέρει να επιστρέψει στη σκηνή, ο Άρης Μουγκοπέτρος ακολουθεί ένα εξαντλητικό πρόγραμμα προετοιμασίας.

«Κάνω τουλάχιστον 15 ώρες εξάσκηση. Παίζω ουσιαστικά με έναν τένοντα και γι' αυτό πρέπει να προσέχω πολύ, γιατί φλερτάρω συχνά με την τενοντίτιδα. Παρ' όλα αυτά, δε νιώθω κούραση. Έχω επιστρέψει και γι' αυτό ο τίτλος του νέου μου τραγουδιού είναι "Comeback". Είναι ένα τραγούδι δυναμικό, που αγαπώ πάρα πολύ», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος τραυματίστηκε σοβαρά ανήμερα του Πάσχα του 2025, όταν εξερράγη στα χέρια του κροτίδα που κρατούσε, με αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλα και να τραυματιστεί και στο μάτι.

Έπειτα από αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις και μήνες εντατικής αποκατάστασης, κατάφερε να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει, στη σκηνή και δίπλα στο κοινό που τον στηρίζει.