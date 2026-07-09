Πριν εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αγαπημένους και εμπορικούς λαϊκούς τραγουδιστές της ελληνικής δισκογραφίας, ο Νίκος Οικονομόπουλος είχε ανοίξει την καρδιά του στη Μαρία Σταματέρη και την εκπομπή «Επτά» του Star, σε μια συνέντευξη που προβλήθηκε το 2011.

Τότε ήταν 27 ετών. Με απόλυτη ειλικρίνεια, είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που βίωσε ως παιδί, τις δουλειές που έκανε από πολύ μικρή ηλικία, τον χωρισμό των γονιών του, αλλά και τις προσωπικές του ευαισθησίες.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος μόλις είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι «Ένα δώρο για σένα»

Ο δημοφιλής ερμηνευτής είχε αποκαλύψει ότι αναγκάστηκε να εργαστεί από μικρή ηλικία, προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του, αλλά και να έχει τα δικά του χρήματα.

«Εγώ ξεκίνησα να δουλεύω από τα 13 μου. Για βιοποριστικούς λόγους, για να βοηθήσω και την οικογένειά μου, αλλά περισσότερο τον εαυτό μου, για το χαρτζιλίκι μου», είχε δηλώσει.

Όπως είχε εξηγήσει, τα πρωινά βρισκόταν στο οικογενειακό ψαράδικο, όπου εργάζονταν ο πατέρας και ο παππούς του, ενώ τα απογεύματα ήταν διανομέας.

«Είχαμε επιχείρηση ψαράδικου. Ήταν ο παππούς και ο μπαμπάς. Το πρωί ήμουν στο ψαράδικο και το απόγευμα δούλευα delivery. Μου άρεσε πάρα πολύ», είχε πει.

Η γνωριμία που του άλλαξε τη ζωή

Η μεγάλη ευκαιρία στη μουσική είχε έρθει όταν εργαζόταν σε πιτσαρία, σε ηλικία μόλις 17 ετών. «Μέσα στην πιτσαρία που δούλευα γνώρισα τον μπουζουξή που έπαιζε στο πρώτο μαγαζί όπου τραγούδησα, στον Πύργο Ηλείας. Μου είπε "να σε ακούσω" και του τραγούδησα το "Αγριολούλουδο"», είχε θυμηθεί.

Το πρώτο live του Νίκου Οικονομόπουλου ήταν σε ένα μαγαζί στον Πύργο Ηλείας

Αυτή η συνάντηση αποτέλεσε την αφετηρία της επαγγελματικής του πορείας στο τραγούδι.

«Προτιμώ να χωρίζουν οι γονείς, αν δεν είναι ευτυχισμένοι»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος είχε αναφερθεί και στον χωρισμό των γονιών του, εξηγώντας πως, παρότι ήταν μια δύσκολη εμπειρία, δε θεωρούσε ότι ο χωρισμός είναι πάντα η χειρότερη λύση.

«Δεν είμαι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που έχουν χωρίσει οι γονείς του. Πέρασα κάποιες δύσκολες στιγμές στην παιδική μου ηλικία. Παρ' όλα αυτά, όλα εξελίχθηκαν προς το καλό», είχε πει.

Στη συνέχεια είχε προσθέσει: «Παρόλο που είμαι παιδί χωρισμένων γονιών, θα προτιμούσα ένα ζευγάρι, εφόσον δεν τα πηγαίνει καλά, να χωρίσει. Όσο είναι μαζί και δεν είναι καλά, είναι χειρότερο. Για τα παιδιά».

«Περνούσα στιγμές που είχα κατάθλιψη»

Ιδιαίτερα ειλικρινής είχε υπάρξει και όταν είχε ερωτηθεί για την ψυχολογία του.

«Ο περισσότερος κόσμος έχει κατάθλιψη. Κι εγώ περνούσα στιγμές που είχα κατάθλιψη. Είμαι ένας άνθρωπος κυκλοθυμικός. Μπορεί να ήμουν χαρούμενος και μέσα σε ένα λεπτό να έχανα τη χαρά μου», είχε εξομολογηθεί.

Ο ίδιος είχε παραδεχτεί πως το ψέμα ήταν κάτι που δεν μπορούσε να συγχωρήσει. «Δε μου άρεσε το ψέμα. Αν μου έλεγες ψέματα, είχες φύγει από δίπλα μου. Δε σε ήθελα. Τελείωσε», είχε τονίσει.

Το όνειρό του για το μέλλον

Όταν η Μαρία Σταματέρη τον είχε ρωτήσει πώς φανταζόταν τον εαυτό του δέκα χρόνια αργότερα, ο Νίκος Οικονομόπουλος είχε απαντήσει πως η μεγαλύτερη επιθυμία του ήταν να συνεχίσει να τραγουδά και να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

«Εύχομαι να τραγουδάω για πολλά χρόνια και πιστεύω ότι στα επόμενα δέκα χρόνια θα έχω κάνει και οικογένεια. Το θέλω πάρα πολύ», είχε δηλώσει.

Σήμερα σε ηλικία 42 ετών, η πορεία του έχει δικαιώσει τις προσπάθειες και τις θυσίες των πρώτων χρόνων. Ο Νίκος Οικονομόπουλος συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στη δισκογραφία, έχοντας χαρίσει στο κοινό του δεκάδες μεγάλες επιτυχίες.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, πραγματοποιεί μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία, με συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, γιορτάζοντας μαζί με τους θαυμαστές του δύο δεκαετίες γεμάτες μουσική και επιτυχίες.

Κατά καιρούς, το όνομα του Νίκου Οικονομόπουλου έχει συνδεθεί με γυναίκες από τον χώρο της showbiz, με ορισμένες σχέσεις του να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ωστόσο, ο «ψυχολόγος» επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα και, μέχρι σήμερα, δεν έχει βρεθεί η γυναίκα που θα καταφέρει να κλέψει οριστικά την καρδιά του και να τον οδηγήσει στο επόμενο βήμα της ζωής του.