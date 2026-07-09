Τατιάνα Στεφανίδου: Η στιγμή που είχε «λυγίσει» για τον Νίκο Ευαγγελάτο

«Αυτή η σχέση άλλαξε τη ζωή μου προς το καλύτερο», είχε πει στο Star

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 09.07.26, 11:03
Η Τατιάνα Στεφανίδου στην εκπομπή «Επτά» (2010) / Βίντεο: Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τατιάνα Στεφανίδου μίλησε για τον γάμο της με τον Νίκο Ευαγγελάτο, συγκινώντας με τα δάκρυά της κατά τη διάρκεια συνέντευξης το 2010.
  • Το ζευγάρι έχει 13 χρόνια σχέσης και δύο παιδιά, τον Νικόλα και τη Λυδία.
  • Η Στεφανίδου τόνισε ότι οι σχέσεις περνούν δυσκολίες, αλλά η οικογένεια είναι η προτεραιότητά τους.
  • Αναφέρθηκε στην επαγγελματική πίεση της τηλεόρασης και πώς αυτή επηρεάζει τη ζωή τους.
  • Η οικογένεια και οι προσωπικές σχέσεις είναι για εκείνη το πιο σημαντικό στοιχείο στη ζωή τους.

Η Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία μετρά πάνω από 30 χρόνια στο χώρο της ενημέρωσης, έχει αφήσει το δικό της «στίγμα» στην ελληνική τηλεόραση.

Αν και δε δίνει συχνά συνεντεύξεις, το 2010 μίλησε στο Star, όταν φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Επτά», με παρουσιάστρια τη Μαρία Σταματέρη. Η γνωστή δημοσιογράφος δάκρυσε, μιλώντας για τηνπροσωπική της ζωή και τον γάμο της με τον Νίκο Ευαγγελάτο.

Νίκος Ευαγγελάτος: Η καταγωγή, οι γάμοι και η αδυναμία στα παιδιά του

Η Τατιάνα Στεφανίδου το 2011, στην εκπομπή του Star, «Επτά» 

Η Τατιάνα Στεφανίδου το 2010, στην εκπομπή του Star, «Επτά» 

Eκείνη τη χρονιά, το πετυχημένο ζευγάρι είχε κλείσει μαζί 13 χρόνια σχέσης. Η Τατιάνα Στεφανίδου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, όταν η συζήτηση πήγε στον άνδρα της ζωής της: «Νομίζω ότι τώρα δεν είναι μόνο έρωτας, είναι πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο δυνατό. Δηλαδή, παραμένει ο έρωτας..Πρόσεξε να δεις τώρα, εγώ δεν κλαίω μόνο με τις συνεντεύξεις των άλλων, φαντάσου εάν κλαίω με των άλλων, πόσο συγκινούμαι με τα προσωπικά μου. Εγώ συγκινούμαι πολύ εύκολα».

Η Τατιάνα Στεφανίδου συγκινήθηκε on camera, μιλώντας για τη σχέση της με το Νίκο Ευαγγελάτο (2011)

Η Τατιάνα Στεφανίδου συγκινήθηκε on camera, μιλώντας για τη σχέση της με το Νίκο Ευαγγελάτο (2010)

«Είναι δυνατά τα συναισθήματα, είναι πιο δυνατά τώρα. Δηλαδή, και ο έρωτας και η αγάπη... », είχε πει. 

Ένας από τους λόγους που δε δίνει συνεντεύξεις είναι γιατί αποφεύγει να μιλάει δημόσια για πράγματα τα οποία τη συγκινούν, ενώ παραδέχτηκε ότι ακόμη και οι πιο πετυχημένες σχέσεις περνούν δυσκολίες μέσα στον χρόνο: «Δεν υπάρχει ζευγάρι που να μην περνά και προσωπικές δυσκολίες, αυτό είναι το αυτονόητο. Οι άνθρωποι με τη ζωή αλλάζουν, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Εγώ αισθάνομαι ότι αυτή η σχέση άλλαξε τη ζωή μου προς το καλύτερο».

 

Η Τατιάνα Στεφανίδου σήμερα, στα 56 της χρόνια / Φωτογραφία: Instagram.com

Και εκείνη, αλλά και ο Νίκος Ευαγγελάτος, κατάφεραν με πολύ κόπο να αφήσουν εκτός σπιτιού τις δυσκολίες της δουλειάς. «Άρχισε να φεύγει, για παράδειγμα και από τους δυο μας, και μάλιστα πρώτα από το Νίκο, αυτή η "τρέλα" της τηλεόρασης. Αυτό το πράγμα έχει μία σκληρότητα στη ζωή. Είναι ένα είδος πρωταθλητισμού, με αρνητικά, εάν θέλεις, στοιχεία και ψυχοφθόρο».

Συνειδητοποίησαν, όπως είπε, ότι η οικογένεια είναι ό,τι πιο σημαντικό στη ζωή τους. Αυτό που απολαμβάνουν είναι τα οικογενειακά τραπέζια τα σαββατοκύριακα: «Μπήκε στη ζωή του η επαγγελματική δημιουργία, "ανθίζει" επαγγελματικά με αυτό που κάνει, ηρέμησε, έγινε πιο γλυκός, ακόμη πιο τρυφερός, ακόμη πιο καλός μπαμπάς. Από την άλλη και με τον χρόνο, συνειδητοποιείς ότι ωραίες οι καριέρες, η λάμψη κ.λπ., αλλά αυτό που είναι η βάση σου πάντα και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάς, είναι η οικογένεια. Για μένα. Για εκείνον. Είναι η οικογένεια, το δέσιμο, είναι οι άνθρωποι, αυτό είναι που μένει...

 

Ο Νίκος Ευαγγελάτος και η Τατιάνα Στεφανίδου, αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz. 

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 2003 και απέκτησαν μαζί δύο παιδιά: Τον Νικόλα, ο οποίος ήρθε στη ζωή τους το 1999 και τη Λυδία, η οποία γεννήθηκε το 2004 και που ολοκλήρωσε την ευτυχία τους. 

 
Η Τατιάνα Στεφανίδου και ο Νίκος Ευαγγελάτος είναι παντρεμένοι εδώ και 23 χρόνια, καθώς ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2003  / Φωτογραφία: Instagram.com
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ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
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ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
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