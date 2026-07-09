Eκτός από ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι στη σκηνή και με τη μεταξύ τους χημεία να είναι αδιαμφισβήτητη, Θάλεια Ματίκα και Τάσος Ιορδανίδης απέδειξαν για ακόμη μια φορά πόσο καλοί ηθοποιοί είναι και πόσο πηγαίο χιούμορ έχουν!

Αφορμή στάθηκε η εμφάνιση μιας ακρίδας πάνω στη σκηνή της παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», η οποία βρίσκεται σε περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα.

Η χθεσινή τους παράσταση ήταν στο Κιλκίς, με το βίντεο με την απρόσμενη επισκέπτρια να είναι ξεκαρδιστικό. Οι ηθοποιοί έκαναν το απρόοπτο περιστατικό... μέρος της παράστασης!

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, η ακρίδα εμφανίζεται ξαφνικά πάνω στη σκηνή, με τη Θάλεια Ματίκα να μην μπορεί να κρύψει την ταραχή της. Ο Τάσος Ιορδανίδης, αντί να χάσει τη συγκέντρωσή του, άρχισε να αυτοσχεδιάζει, λέγοντας στο κοινό: «Φύγε, γιατί είναι ευαίσθητη. Είναι από το αστικό κέντρο η κυρία», προκαλώντας τα πρώτα γέλια.

Καθώς το έντομο... έκανε βόλτες στη σκηνή, οι δύο ηθοποιοί διέκοψαν τη ροή της παράστασης για να παρακολουθήσουν πού βρισκόταν. «Πού πήγε; Να βάλουμε όλο το Κιλκίς να το ψάξει; Συνέχισε!», είπε στη σύζυγό του ο Τάσος Ιορδανίδης. Η Θάλεια Ματίκα αδυνατούσε βέβαια... και από την ταραχή της για την ακρίδα και από τα γέλια!

Όταν δε, το κοινό της φώναζε ότι η ακρίδα ήταν δίπλα της, εκείνη πετάχτηκε έντρομη! «Παναγία μου! Μην τη σκοτώσεις», είπε στη συνέχεια στον σύζυγό της όταν εκείνος επιχείρησε να απομακρύνει την ακρίδα. «Δε θα το σκοτώσω το ζωντανό». Λίγο αργότερα, αφού κατάφερε να τη βγάλει από τη σκηνή, δεν έλειψαν και τα πειράγματα μεταξύ τους.

«Άχρηστος ρε, μια ζωή ! Κοίτα τι έκανε ρε παιδιά! Γέμισε το κρεβάτι...», του είπε γελώντας η Θάλεια Ματίκα, με τον Τάσο Ιορδανίδη να ανταπαντά: «Ναι, αλλά ήμουν αποτελεσματικός».

Το απολαυστικό στιγμιότυπο έκλεισε με ακόμη περισσότερους αυτοσχεδιασμούς και ατάκες προς το κοινό, όπως «Εδώ οι άνθρωποι θα το έπιαναν από τα μουστάκια! Γίναμε ρεζίλι στην Κεντρική Μακεδονία» και «Πες ότι είναι μέρος της παράστασης και είναι AI όλο αυτό», με το θέατρο να ξεσπά σε γέλια και χειροκροτήματα!