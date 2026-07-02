Με χιούμορ, αυθορμητισμό και πολλές αποκαλύψεις επέλεξαν να «παίξουν» on camera με αφορμή την καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης.

Το αγαπημένο ζευγάρι, που μοιράζεται τόσο τη ζωή όσο και τη σκηνή, δημοσίευσε στο TikTok ένα απολαυστικό βίντεο, στο οποίο συμμετέχει στο viral παιχνίδι ερωτήσεων «Who is most likely to…», δίνοντας ξεκαρδιστικές απαντήσεις για την καθημερινότητά του.

Οι δυο τους κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως ποιος κάνει τα περισσότερα σαρδάμ, ποιος αργεί στα ραντεβού, ποιος είναι πιο ζηλιάρης, ποιος γκρινιάζει για το air condition στο καμαρίνι, ποιος διαβάζει πρώτος τις κριτικές και ποιος ξυπνάει πάντα με καλή διάθεση.

Δεν έλειψαν, φυσικά, και οι πιο τρυφερές ερωτήσεις, όπως ποιος λέει πιο συχνά «σ' αγαπώ», ποιος θυμάται όλες τις επετείους, ποιος είναι ο πιο λογικός στη σχέση, αλλά και ποιος κρατά πιο σφιχτά το χέρι του άλλου, με τις απαντήσεις τους να αποδεικνύουν τη χημεία και το χιούμορ που τους χαρακτηρίζει.

Ανάμεσα στις πιο αστείες στιγμές ήταν όταν κλήθηκαν να απαντήσουν ποιος είναι η... «drama queen» της σχέσης, ποιος παθαίνει πιο εύκολα νευρικό γέλιο πάνω στη σκηνή και ποιος κοιμάται πρώτος στον καναπέ, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στους διαδικτυακούς τους φίλους.

Το βίντεο συγκέντρωσε αμέσως δεκάδες θετικά σχόλια, με τους followers να απολαμβάνουν τη χαλαρή διάθεση του ζευγαριού μετά την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής περιοδείας της επιτυχημένης παράστασης.

Άλλωστε, η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά πως, είτε βρίσκονται πάνω στη σκηνή είτε μπροστά στην κάμερα του TikTok, η μεταξύ τους χημεία και το χιούμορ είναι αυτά που τους κάνουν να ξεχωρίζουν.